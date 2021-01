Met verrekijker en pen klaar voor Tuinvogeltelling, 'leerzaam en vooral erg leuk'

Lucas en Sam kijken geconcentreerd naar buiten - Saskia Bemer

Veel mensen zitten dit weekend voor het raam klaar met verrekijker, pen of tablet, voor de 18e editie van de Nationale Tuinvogeltelling. Die is gisteren al begonnen duurt tot en met morgen. Deelnemers wordt gevraagd om een half uur lang het aantal vogels in hun tuin of balkon te tellen. Meedoen is populair; er waren nog nooit zoveel aanmeldingen als dit jaar. Drie tuinvogeltellers, van nieuweling tot ervaren rot, vertellen wat het tellen en vogelen zo leuk maakt. Saskia Bemer uit Hoenderloo en haar zoons Lucas (5) en Sam (3), deden voor het eerst mee Ze zaten er klaar voor, gisterochtend. De tuin volgehangen met lekkers voor de vogels, Lucas (5) en Sam (3) met de verrekijker in de aanslag en moeder Saskia ieder exemplaar noterend. Het was ondanks de regen een succes, zegt ze. "Normaal kunnen de kinderen amper stilzitten, maar nu waren ze echt gefocust en enthousiast. Het telde als een schoolopdracht, maar ook ik vond het erg leuk om te doen. Het is echt leerzaam. De kinderen leren over de natuur en ik natuurlijk ook. Je bent veel bewuster van wat er om je heen vliegt."

Lucas en Sam kijken geconcentreerd naar buiten - Saskia Bemer

In het half uur turen en tellen werden onder meer houtduiven, koolmezen, de heggemus, een merel en, de favoriet van de kinderen de pimpelmees genoteerd. "Door de regen waren er niet heel veel vogels, maar toen het 's middags opklaarde wilden Lucas en Sam opnieuw gaan tellen. Maar dat mag niet, volgens de regels", zegt Saskia. "Volgend jaar doen we zeker weer mee." Alex Niatsetski uit Den Haag is sinds de zomer een fanatiek vogelaar "Sinds de coronacrisis werk ik voornamelijk thuis. Om af en toe toch nog wat mensen te zien, deed ik met een collega afgelopen zomer meer aan een vogelcursus. Met een boswachter liepen we door de Oostvaarderplassen. Daarvoor had ik er niet zoveel mee, maar sinds die cursus ben ik echt verslaafd. Het geeft een extra dimensie aan het wandelen, je bent je bewuster wat van je omgeving en de diversiteit onder de vogelsoorten is echt groot. Ik had geen idee dat je een goudhaantje, een onwijs knap vogeltje, overal in Nederland kunt aantreffen." Alex heeft nu geteld vanuit zijn appartement. Hij heeft geen tuin, maar op het balkon komen genoeg vogels voorbij. "Een vriend attendeerde me op de vogelteldag. Ik had er niet eerder van gehoord. Maar toen ik in een vergadering aan mijn collega's vertelde dat ik eraan mee ging doen, bleek ik niet de enige."

Alex aan het vogelspotten - Alex Niatsetski

Alex verwachtte vooral stadsvogels te zien. Veel mezen, merels en wellicht parkieten en papegaaien die ooit ontsnapt zijn en in de stad rondvliegen. Als hij weer de natuur in gaat, wil hij nog een keer de ijsvogel spotten. "Ik hoor best vaak van mensen die zich totaal niet bezighouden met vogels dat ze de ijsvogel hebben gezien. Maar mij lukt het nooit. Ik houd hoop!" Froukje Krist uit Zoutkamp is een ervaren vogelteller Froukje is een natuurliefhebber en kijkt regelmatig uit het raam wat er in de tuin vliegt. Afgelopen week spotte ze een keep, een vogel die vooral in Scandinavië te vinden is. Helaas was het te vroeg voor de officiële telling, maar hopelijk komt het vogeltje nog terug. "Het leuke is om het verschil te zien in gedrag tussen de vogels. Sommige zijn juist heel rustig, maar bijvoorbeeld een roodborstje is juist heel agressief. Als er een andere vogel ook iets wil eten in zijn buurt, dan pikt hij het niet. Het zijn echt verschillende karakters bij elkaar, net zoals mensen."

De keep die Froukje afgelopen week in haar tuin spotte - Froukje Krist