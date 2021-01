Vanaf komende week snelle blaastests in Amsterdam, rest van het land volgt later

De vier grote coronatestlocaties in Amsterdam voeren komende week een blaastest in. De komende maanden wordt die snelle ademtest ook in de rest van Nederland ingezet.

Alle bezoekers van de testlocaties krijgen vanaf volgende week een ademtest waarbij ze binnen een paar minuten de uitslag weten. Met de zogenoemde SpiroNose kan in 70 procent van de gevallen met zekerheid worden vastgesteld dat er geen besmetting is.

Voor de overige 30 procent geldt dat daarna nog een vervolgtest moet worden gedaan, waarbij wel een wattenstaafje in keel en neus wordt gedaan. De uitslag van die tests volgt binnen enkele dagen.

Testbereidheid vergroot

De afgelopen weken experimenteerde de GGD Amsterdam al met SpiroNose op de locatie Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Omdat nu blijkt dat het goed werkt, wordt het vanaf maandag ook ingezet op de testlocatie in de RAI. Later in de week volgen Zuidoost en Sloterdijk.

"In Amsterdam kunnen vanaf maandag zo'n 600 ademtests per dag worden gedaan", zegt de gemeente. "De komende weken gaat dat aantal naar ruim 2500 ademtests per dag."

Het bedrijf Breathomix ontwikkelde het apparaat, waarna het Leids Universitair Medisch Centrum en de GGD Amsterdam het uitgebreid testten. De GGD hoopt dat deze nieuwe manier de testbereidheid bij mensen vergroot.