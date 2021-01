Atlete Visser derde op 60 meter horden in Karlsruhe, wel EK-ticket

Met haar race in de series plaatste Visser zich wel al voor de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun. Dat evenement wordt begin maart gehouden. De kwalificatie-eis staat op 8,05 seconden.

Visser, die 7,83 seconden als toptijd heeft staan, is een week terug van een lange trainingsstage in Zuid-Afrika. Ze won haar serie in Karslruhe in 7,98 seconden. In de finale was de Europees indoorkampioene van 2019 iets sneller, maar niet snel genoeg voor de winst.

Nadine Visser is vrijdagavond in Karlsruhe bij haar eerste indoorwedstrijd deze winter als derde geëindigd op de 60 meter horden. In de finale van het evenement dat deel uitmaakt van de World Athletics Indoor Tour moest de Nederlandse recordhoudster de Finse Nooralotta Neziri (7,92) en de Nigeriaanse Tobi Amusan (7,94) laten voorgaan. Visser noteerde 7,96 seconden.

Jamile Samuel slaagde er op de 60 meter niet in de EK-limiet en de finale te halen. Samuel eindigde in haar serie na een moeizame start als zevende in 7,41 seconden. Om zich voor de EK indoor te plaatsen, moet ze 7,30 lopen.

Ook Koen Smet kon op de 60 meter horden nog niet aan de kwalificatie-eis voor de EK indoor voldoen. Hij kwam in de series tot 7,90 seconden. De kwalificatie-eis staat op 7,70.

Vastenburg zesde op 3.000 meter

Jip Vastenburg heeft zich al verzekerd van een ticket voor de EK indoor. In Karlsruhe finishte ze op de 3.000 meter als zesde in 8.52,76, een persoonlijk record. De winst ging naar de Keniaanse Beatrice Chepkoech in 8.41,98.

De Portugese Auriol Dongmo leverde een puike prestatie bij het kogelstoten. De in Kameroen geboren atlete kwam in haar tweede poging tot een afstand van 19,65 meter. Sinds 2015 zijn er maar twee atletes geweest die verder hebben gestoten.

Dina Asher-Smith, wereldkampioene in de buitenlucht op de 200 meter, won met grote overmacht de 60 meter. De Britse sprintster zegevierde in haar eerste indoorwedstrijd in drie jaar in 7,08 seconden. Niemand is deze winter sneller geweest. Orlann Ombissa-Dzangue uit Frankrijk finishte in 7,16 als tweede.