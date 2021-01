Verpleeghuizen mogen nu toch al hun bewoners in één keer vaccineren

Verpleeghuizen mogen al hun bewoners in één keer gaan vaccineren. Het RIVM heeft dat besloten in de hoop een einde te maken aan de onrust die het prikken per doelgroep in verpleeghuizen veroorzaakt bij bewoners, familieleden en personeel.

Tot nu toe werden bewoners in sommige verpleeghuizen op verschillende momenten geprikt, zelfs als ze op dezelfde gang of zelfs kamer woonden. Dit gebeurde omdat ze vallen in verschillende doelgroepen van het vaccinatiebeleid.

Het RIVM noemt het voortschrijdend inzicht. Het is de bedoeling dat er per verpleeghuis genoeg vaccins komen voor alle bewoners, ongeacht of de bewoner valt onder de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts. Het maakt ook niet meer uit of de bewoner wel of geen Wlz-indicatie heeft en ook niet welke leeftijd hij of zij heeft.

Er zijn nog wel vragen over de uitwerking: bijvoorbeeld wie de vaccins straks moeten bestellen. Dat is nu nog niet bekend.

'Thuiswonend'

Zorginstellingen vonden de regels voor het aanvragen van vaccins tot nu toe niet stroken met de werkelijkheid: een deel van bewoners stond volgens het RIVM te boek als 'thuiswonend', terwijl ze gewoon in het verpleeghuis wonen. Alleen voor bepaalde groepen kwetsbare ouderen konden tot nu toe vaccins worden besteld.

Het betekende dat de afgelopen weken een deel van de ouderen in verpleeghuizen wel werd geprikt, maar andere mensen op dezelfde gang nog moesten wachten tot hun groep of leeftijdscategorie aan de beurt zou komen. Huisartsen zouden meerdere keren moeten terugkomen om een aantal prikken te zetten.

Het duurt overigens nog wel even voordat alle verpleeghuizen ook daadwerkelijk de benodigde vaccins voor het hele huis kunnen bestellen. Het RIVM benadrukt dat er momenteel nog onvoldoende voorraad is om iedereen te kunnen inenten.

Het RIVM verwacht dat alle bewoners voor de start van de lente twee prikken hebben gehad.

Versnippering

Het ministerie van Volksgezondheid hield de afgelopen dagen vol dat er van versnippering geen sprake is, en dat verpleeghuizen sowieso al konden bestellen wat ze nodig hadden. Nu is het beleid toch gewijzigd.

Vorige week maandag is er gestart met het vaccineren in grote instellingen, afgelopen maandag is begonnen in kleinere instellingen. Volgens het coronadashboard van de Rijksoverheid zijn er nu zo'n 17.000 kwetsbare mensen in instellingen gevaccineerd.

In alle verpleeghuizen samen wonen zo'n 185.000 mensen. Dat zijn er een stuk meer dan de 135.000 waarvan het ministerie van VWS en RIVM uitgingen in de vaccinatiestrategie. Volgens zorgorganisaties zijn 50.000 mensen onterecht aangemerkt als 'thuiswonend', terwijl ze wel gewoon in de verpleeghuizen wonen.