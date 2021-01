Derde golf slaat in Portugal om zich heen en legt tweedeling in zorg bloot

Correspondent Rop Zoutberg ging kijken in het ziekenhuis - en in een privékliniek, waar de situatie totaal anders is:

In het ziekenhuis São João van Porto liggen covidpatiënten aan de beademing, al zijn ze alweer aan het herstellen. De tien bedden staan in een halve cirkel in een open zaal, waar ze zonder al te veel privacy worden geholpen door een groep van tientallen artsen en verpleegkundigen.

De druk gaat niet meer voorbij, zucht verpleegkundige Daniel Valente. Hij herstelde zelf ook van het coronavirus, al raakte het hem maar licht. Daardoor kon hij uiteindelijk thuis opknappen en terugkeren op zijn afdeling. "Het is een heel stressvolle periode. Maar het lukt me toch overeind te blijven. We moeten als verpleegkundigen op een of andere manier praktisch blijven. We weten wat de risico's zijn, maar we moeten ook doorgaan. Hoopvol blijven."

16.000 besmettingen

Maar niet alleen op het ziekenhuis São João is de druk groot. De golf aan nieuwe besmettingen gaat met duizenden per dag, donderdagavond werden ruim 16.000 infecties binnen 24 uur gemeld. Ook waren er opnieuw 300 doden. Door de cijfers staat het kleine land bovenaan de lijst met plaatsen waar het coronavirus het hardst om zich heen slaat.

Door de enorme druk op de publieke zorg wordt in het land met schuine ogen naar de private ziekenhuizen gekeken. Daar wordt momenteel mondjesmaat een deel van de patiënten uit de reguliere zorg naartoe gebracht. Per geval betaalt de overheid volgens afspraken 13.000 euro. Ook kijkt de regering nadrukkelijk naar de mogelijkheid om Portugese coronapatiënten naar Luxemburg of Duitsland te vliegen; dat land nam eerder al Nederlandse patiënten over.