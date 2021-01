Nigeriaanse boeren blij, wat betekent Shell-uitspraak voor andere multinationals?

Oguru stond in Nigeria de pers te woord na de uitspraak in Den Haag:

Oguru was een van de vier boeren die het opnamen tegen het olieconcern nadat een olielek in 2005 landbouwgronden en een visvijver onbruikbaar had gemaakt. De olie is nooit goed opgeruimd, zegt Oguru. "Zelfs nu, als je minder dan een halve meter graaft, zie je de olie."

"Heel erg blij" is hij. Omringd door microfoons en telefoons reageert Chief Fidelis Oguru op de uitspraak van een Haagse rechter waar hij dertien jaar op heeft gewacht: Shell Nigeria is aansprakelijk voor olielekkages in het Afrikaanse land. Wat betekent de uitspraak voor andere multinationals?

Ook Milieudefensie, dat de boeren steunde in hun juridische strijd, is opgetogen over de uitspraak. "Het mocht niet vanwege corona, maar we hebben elkaar bijna omhelsd. Tranen die liepen over ons gezicht", zegt directeur Donald Pols.

De beslissing van het gerechtshof is goed nieuws voor de boeren. Twee van de vier zijn inmiddels overleden. Familieleden hebben de grond overgenomen.

Maar de uitspraak heeft verstrekkender gevolgen, verwacht jurist Liesbeth Enneking, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er spelen wereldwijd veel meer van dit soort zaken waarbij multinationals betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen of milieuvervuiling.

Bij die procedures is het nooit tot een eindoordeel gekomen zoals nu in de zaak tegen Shell. "Veel van die zaken worden in een vroeg stadium verworpen", zegt Enneking in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "Soms wordt er geschikt, maar in deze zaak leidt het dus daadwerkelijk tot een gemotiveerd eindoordeel van de rechter en ook nog in het voordeel van de eisers, de boeren en Milieudefensie."

Lekdetectiesysteem

De uitspraak heeft in ieder geval tot gevolg dat Shell Nigeria de schade van bepaalde lekkages zal moeten vergoeden. Maar het moederbedrijf moet ook meer doen om nieuwe lekkages te voorkomen, onder meer door de aanleg van een lekdetectiesysteem.

Shell heeft dus een verantwoordelijkheid tegenover de mensen in de Nigerdelta, concludeert Enneking. "Ik kan me voorstellen dat het ook bij andere multinationals te denken geeft dat je ook op hoofdkantoorniveau verantwoordelijk gehouden kunt worden voor iets dat in een gastland gebeurt."

Het olielek waarvoor Shell was aangeklaagd, was er al in 2005. De dorpelingen ondervinden er nog steeds de gevolgen van: