Student ontkent handel in GGD-gegevens, 'keek uit nieuwsgierigheid naar BN'ers'

Een van de verdachten die afgelopen weekend werden aangehouden wegens datadiefstal bij de GGD, ontkent dat hij privacygevoelige informatie heeft verkocht. Dat zegt de advocaat van de 23-jarige man uit Alblasserdam.

De verdachte is een student, die een bijbaan had bij Teleperformance. Dat is een bedrijf dat callcentermedewerkers levert aan de GGD.

Hij heeft uit nieuwsgierigheid gegevens van bepaalde bekende Nederlanders opgezocht, zegt zijn advocaat Kim Kuster. "Maar hij heeft niet specifiek naar bijvoorbeeld adressen gezocht." Van betrokkenheid bij de handel in persoonsgegevens blijkt volgens haar niets.

De politie verdenkt hem en een 21-jarige man uit Heiloo van het te koop aanbieden van persoonsgegevens uit de GGD-systemen. Daar wordt informatie opgeslagen van mensen die een coronatest doen.

Volgens de politie bleek vorige week dat er persoonsgegevens te koop werden aangeboden via chatapp Telegram. Het is nog niet zeker of die informatie daadwerkelijk aan anderen is verkocht.

'Iedereen deed het'

Volgens advocaat Kim Kuster was het kinderlijk eenvoudig om in de GGD-systemen privacygevoelige informatie op te zoeken. "Met twee klikken zat je volgens mijn cliënt in ieder dossier. Het was kennelijk de normale gang van zaken dat mensen die werkten voor Teleperformance dossiers inkeken waar zij in principe niets te zoeken hadden."

De 23-jarige verdachte was zich van geen kwaad bewust, zegt Kuster. "Bijna iedereen die daar werkte deed het. Leidinggevenden wisten dit ook, maar zeiden er niets over."

Ze maakt een vergelijking met het snuffelen in patiëntendossiers in ziekenhuizen, zoals dat eerder gebeurde bij tv-persoonlijkheid Barbie. Tientallen onbevoegden bleken toen haar gegevens te hebben bekeken. "Dan zou je al die mensen die in dat dossier hebben gekeken ook moeten aanhouden."

Boef

Hoewel medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenden, werd bij het callcenterwerk voor de GGD maar weinig rekening gehouden met de privacy, stelt Kuster. "Mijn cliënt noemde een voorbeeld. Als je aan een collega vroeg waar je een telefoonnummer moest invullen, pakte die daar gewoon iemands dossier bij om dit te laten zien. Ook niet heel netjes."

Kuster noemt het onterecht dat de 23-jarige als een "boef" wordt neergezet door het Openbaar Ministerie.

Andere verdachte

Ook de andere verdachte in de zaak, de 21-jarige man uit Heiloo, is een student die werkte bij Teleperformance. Volgens zijn advocaat Achmed Baaijens zocht ook hij uit nieuwsgierigheid naar gegevens van BN'ers. "Hij realiseert zich dat het heel onverstandig was en heeft direct na zijn aanhouding spijt betuigd."

Over de verkoop van persoonsgegevens zegt de raadsman: "Volgens mijn cliënt is dat één keer gebeurd. Het was een incident. Er wordt gesuggereerd dat hij van alles heeft verkocht en mensen in gevaar heeft gebracht, maar dat is niet het geval."

Volgens Baaijens speelt de ophef over de makkelijk toegankelijke systemen van de GGD de verdachte parten. "Er is een groot maatschappelijk en politiek probleem en dat straalt nu af op mijn cliënt." Hij bestrijdt dat er sprake is geweest van computervredebreuk, waar zijn cliënt officieel van wordt verdacht.

Hechtenis verlengd

Het OM wil niet reageren zolang het onderzoek loopt. Volgens een woordvoerder zijn er onder meer telefoons in beslag genomen en wordt berichtenverkeer nageplozen. "Daaruit moet blijken wie precies welke rol had. Ook kunnen er nog meer aanhoudingen volgen."

Beide verdachten blijven voorlopig vastzitten, bepaalde de rechter-commissaris deze week.

Volgens GGD-voorzitter Rouvoet is de handel een ernstig misdrijf: