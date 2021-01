GGD-voorzitter Rouvoet door het stof, 'waren ons bewust van kwetsbaarheden'

GGD Nederland wist al bij het begin van de coronapandemie dat het registratiesysteem voor mensen die zich op het virus laten testen, kwetsbaar is. Voorzitter André Rouvoet zegt in een reactie op het grootschalige datalek, dat deze week werd onthuld door RTL Nieuws , dat het "vreselijk is dat dit heeft kunnen gebeuren".

RTL meldde maandag dat er grootschalige handel is in gegevens van mensen die staan in de twee belangrijkste coronasystemen van de GGD. Duizenden medewerkers konden daarbij. Twee GGD'ers zitten vast voor de datadiefstal.

'Vóór corona geen probleem'

Volgens Rouvoet is onder druk van de virusuitbraak besloten om het systeem toch te blijven gebruiken, ook toen er flink opgeschaald werd. "We waren ons zeer bewust van de kwetsbaarheden. Dat was vóór corona geen probleem", zegt hij. Toen werkte maar een beperkt aantal mensen ermee; dat werden er duizenden naarmate de crisis vorderde.

"Er ligt een dure plicht bij ons dat we het beter doen en het veiliger maken, zodat mensen ook vertrouwen hebben in de systemen", zegt Rouvoet verder. "We snappen dat wij als GGD's moeten werken aan herstel van vertrouwen."