Toezichthouder Facebook beoordeelt verwijdering Zwarte Pietenvideo

De toezichtsraad van Facebook heeft twee nieuwe zaken aangekondigd om onder de loep te nemen. Een van die zaken gaat over een verwijderde Nederlandse video waarin twee mannen verkleed als Zwarte Piet te zien zijn. De andere zaak gaat over de schorsing van de Amerikaanse oud-president Trump van het platform.

De toezichtsraad is in het najaar opgericht om heikele kwesties op Facebook te beoordelen. Het platform presenteert het als een soort beroepsinstantie: de zaken die worden behandeld zijn al beoordeeld door Facebook of Instagram, waarna een gebruiker bezwaar heeft gemaakt. Facebook kan zelf ook zaken aandragen.

Sinds de oprichting van de raad is er 150.000 keer bezwaar gemaakt. Dat de raad er nu een Nederlandse zaak uitpikt om te beoordelen, is opvallend. Er komen doorgaans kwesties op de agenda die een hoog maatschappelijk doel dienen en waarin de uitspraak effect kan hebben op het beleid van het platform. In het Nederlandse geval gaat dat om racisme en uitsluiting. Facebook besloot eerder om posts met karikaturale afbeeldingen van zwarte mensen en Joden te verwijderen.

Facebook moet uitspraken opvolgen

De raad gaat nu kijken of de video van 17 seconden, waarin een kind een hand geeft aan Sinterklaas en een van de Zwarte Pieten, verwijderd moet blijven. De gebruiker die de video publiceerde had bij Facebook geklaagd over de verwijdering. Hij stelde dat de video bedoeld was voor het kind, dat daar blij mee was. Daarnaast stelde de gebruiker dat "kleur er niet toe doet, omdat Zwarte Piet een belangrijk figuur is voor kinderen".

Facebook is verplicht om gehoor te geven aan uitspraken van de raad. Die kan op basis van de zaak ook advies geven over beleidsaanpassingen. Die suggesties hoeft Facebook niet op te volgen, maar het bedrijf moet er wel op reageren.

Gisteren werd bekend dat in vier van de vijf eerste zaken die beoordeeld zijn, het oordeel luidde dat Facebook ten onrechte berichten had verwijderd. De zaken hadden betrekking op posts waarin haatzaaien, naaktheid, gevaarlijke personen en organisaties en het aanzetten tot geweld aan de orde waren.