Skeletonster Bos behaalt WB-brons: 'Prachtig seizoen, mooie resultaten'

Skeletonster Kimberley Bos is als derde geëindigd in het wereldbekerklassement skeleton. De 27-jarige Edese werd in Innsbruck in de achtste en laatste WB-race derde en klom van de vijfde plek naar het brons.

Bos zette in de eerste run de gedeelde tweede tijd neer achter de Russische Jelena Nikitina die in beide afdalingen het snelst was, en noteerde in de tweede race de vijfde tijd. De Oostenrijkse Janine Flock eiste in Innsbruck met haar tweede plaats de wereldbeker voor zich op.

Eerder dit seizoen werd Bos in de eerste vier WB-wedstrijden al drie keer tweede en één keer derde. Dit kalenderjaar ontbrak ze bij één van de vorige races en in de overige twee haalde ze het podium niet.

"Het is een prachtig seizoen, met mooie resultaten", keek Bos terug op het wereldbekerseizoen. De Nederlandse reist door naar Königssee om daar volgend weekeinde nog een wedstrijd te doen. Daarna gaat ze naar Altenberg, waar op 11 en 12 februari de strijd om de wereldtitel op het programma staat.