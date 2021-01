Ajax mist Tagliafico tegen AZ vanwege wond onder rechteroog

Ajax kan zondagmiddag (16.45 uur) in de topper tegen AZ in Alkmaar geen beroep doen op Nicolás Tagliafico. De linkervleugelverdediger heeft nog last van een wond onder zijn rechteroog, opgelopen in het gewonnen thuisduel met Willem II (3-1). Het is nog onduidelijk hoelang de Argentijn uitgeschakeld is.

Tagliafico hield donderdagavond aan een kopduel met Vangelis Pavlidis in de eerste helft een flinke zwelling onder zijn oog over. De Argentijn ging gewoon door, maar werd in de 71ste minuut vervangen door Lisandro Martínez.

'Willen met deze kleedkamer verder'

Ajax-trainer Erik ten Hag keek met een goed gevoel vooruit naar zondag. "We zitten in een goede serie en die willen we voortzetten", zei Ten Hag. "Dat willen we doen met goed voetbal. Als dat niet lukt, moeten we alsnog winnen. Met die instelling gaan we naar Alkmaar."

Ten Hag liet vrijdag ook weten het seizoen met de huidige selectie af te willen afmaken. "Ik kan niet in die glazen bol kijken", zegt hij over de laatste dagen van de transfermarkt. "Maar ik hoop dat alles bij elkaar blijft. Zeker weten doe je het nooit. Er is altijd beweging rond spelers van Ajax. Dat is altijd zo geweest in de transferperiodes dat ik hier was. Wij willen met deze kleedkamer verder gaan, al weet je het dus nooit."

Promes naar Spartak Moskou?

Quincy Promes wordt al weken in verband gebracht met een terugkeer naar Spartak Moskou. "Maar hij speelt bij Ajax en wil hier presteren", zei Ten Hag. "We zijn blij met hem."