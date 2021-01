Berghuis spreekt vertrouwen uit: 'Spelers staan 100 procent achter Advocaat'

In de aanloop naar Feyenoord-PSV van zondag heeft aanvoerder Steven Berghuis in een gesprek met trainer Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen zijn vertrouwen uitgesproken in de trainer. De Rotterdammers verloren de laatste drie eredivisiewedstrijden tegen Ajax (1-0), AZ (2-3) en Heerenveen (3-0) en wonnen alleen in de KNVB-beker moeizaam van Heracles Almelo (3-2).

"Frank en Dick hebben mij gevraagd om op gesprek te komen namens de spelersgroep", zegt Berghuis. "Dick vroeg hoe we erin staan als spelersgroep, hoe we het voelen. Toen heb ik aangegeven dat we 100 procent achter Dick staan, dat wij respect voor hem hebben."

'Terug naar tekentafel'

Berghuis vindt niet dat Advocaat zijn lot met die vraag in handen van de spelersgroep heeft gelegd. "Ik weet niet wat er was gebeurd als het antwoord anders was geweest", aldus Berghuis. "Daar hoef ik ook niet over na te denken, want het is niet zo. Wij staan er zo in en that's it."