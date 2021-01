GameStop-beurshype: verloren geld voor de een, overwinning voor de ander

Robin van Wakeren - Bart Kamphuis

Robin van Wakeren (26) was een passieve belegger, maar een zeer actieve gebruiker van internetforum Reddit in het deel Wallstreetbets. De historische beursgekte van de afgelopen dagen rondom het Amerikaanse bedrijf GameStop zag hij voor zijn neus ontvouwen. Toen het beursaandeel GameStop steeg nadat miljoenen Reddit-leden elkaar aanstaken om aandelen te kopen, stapte ook hij in: Van Wakeren kocht honderd aandelen voor 37 dollar per stuk. Twee dagen later, toen het aandeel was verdubbeld, verkocht hij ze weer: "De spanning werd mij teveel." Blunder "Op dat moment eruit stappen was de grootste blunder van mijn leven", zegt Van Wakeren nu. Inmiddels is het aandeel al meer dan honderd keer over de kop gegaan: het steeg van ruim 3 dollar naar het piekbedrag van 468 dollar. "Maar het was ook mijn redding: inmiddels verliezen mensen ook geld. Dat kan natuurlijk ook gebeuren." Zo kelderde de koers van GameStop gisteravond plotseling met 44 procent, toen de beleggingsapp Robinhood de handel beperkte vanwege de hevige schommelingen. Die beperkingen zijn vandaag opgeheven, waarop het aandeel op moment van schrijven weer ruim 60 procent in de plus staat. De Vlielander deed mee aan iets wat door beursexperts nog nooit eerder is gezien: "Een koersexplosie doordat individuele beleggers met elkaar hebben afgesproken dit aandeel en masse te kopen zodat de koers omhoog gaat", zegt beursanalist bij Actiam Corné van Zijl. "Er zijn aan de andere kant grote groepen die gokken op een koersdaling, de hedgefondsen, en die lijden nu grote verliezen."

Hoe werkt dat? Hedgefondsen, investeerders die op een riskantere manier beleggen dan traditionele fondsen, dachten dat het aandeel GameStop flink zou gaan dalen. Zij gingen short. Dat is een vorm van beleggen waarbij de belegger ervan uitgaat dat een aandeel minder waard wordt. Dat werkt zo: Je leent aandelen en verkoopt ze vervolgens voor de prijs van dat moment. Stel: de koers is 100 euro, dan krijgt je op dat moment 100 euro voor dat aandeel. Je rekent erop dat de koers in de periode daarna daalt, naar bijvoorbeeld 70 euro. Als het moment komt dat de uitlener zijn aandeel terug wil hebben, koop je het aandeel terug voor 70 euro. Het verschil, 30 euro, hou je aan winst over. Maar als je het fout hebt, en de koers juist stijgt, moet je het aandeel voor meer geld terugkopen. Dan zit je met een verlies. Bij shortgaan win je dus geld als een aandeel minder waard wordt, en verlies je geld als een aandeel meer waard wordt.

Kleine beleggers als Robin zagen verschillende hedgefondsen speculeren op een daling van het aandeel GameStop. Mede om die fondsen een hak te zetten, kochten ze massaal aandelen GameStop en dreven op die manier de prijs op. Hedgefondsen moesten die duurdere aandelen wel kopen: ze hadden tenslotte de verplichting om de geleende aandelen terug te geven.

De 24-jarige Martijn zit elke dag op het forum van Wallstreetbets. Volgens de student is het niet zo dat Redditors dit alleen maar doen om grote investeerders te stangen. "Door het aantreden van hun nieuwe ceo dachten veel mensen dat GameStop van koers zou veranderen en een goed bedrijf kon worden met een nieuwe toekomst." Omdat hij student is, heeft Martijn niet veel geld geïnvesteerd. "Maar met wat ik er nu in heb gestopt, sta ik op 2500 procent winst. Het is toch wel leuk om te zien dat de kleine belegger een keer de grote jongens heeft verslagen, om maar zo te zeggen. Wij zijn geen onwetende internetgebruikers." Risicovolle hebzucht Wie nu de subreddit bezoekt, kan er niet aan ontkomen dat het 'strijd tegen de grootmacht'-gevoel overheerst. Corné van Zeijl beaamt dat de grote verliezen zijn voor het grootkapitaal. Erg is dat niet. "Het is een van de mooiste aspecten van dit fenomeen: het grootkapitaal wint doorgaans altijd van de kleine belegger, zij hebben het meeste kapitaal en de slimste mensen. Maar in dit geval hebben kleine beleggers het langste strootje getrokken." Toch is beleggen ook hier niet zonder risico, waarschuwt hij. "Je ziet vaak dat speculatie eindigt in tranen, zeker als je een ongeïnformeerde belegger bent. Ik vrees dat dat hier ook het geval is. Mensen steken soms hun complete spaargeld in dit aandeel. Maar daalt de koers, dan is je geld echt weg." Ondertussen zijn de ogen op het forum trouwens alweer gericht op nieuwe bedrijven, om daar hetzelfde mee te proberen. Voorbij komen namens als AMC, een Amerikaanse bioscoopketen. En in Europa kijken kleine beleggers naar vastgoed waar flink op wordt gespeculeerd. Voor Robin is het duidelijk: "De geest is uit de fles."