Petrovic na eerste werkdag als trainer Willem II: 'Advocaat zei: gelijk doen'

"Dick zei: gelijk doen. Er waren geen twijfels. Ik gun het jou, zei hij. Iedereen bij Feyenoord", aldus Petrovic, die donderdagochtend afscheid nam in Rotterdam. "Dat was zwaar, echt zwaar."

Het eerste wat Petrovic deed toen hij een smsje kreeg van Willem II, was Dick Advocaat inlichten bij Feyenoord. Hij was in Rotterdam de assistent-trainer van de 73-jarige Hagenaar.

"Nou moet ik oppassen. Als ik zeg dat ik niet verbaasd was, word ik misschien arrogant genoemd. Maar ik ben een persoon die denkt dat hij iets kan, ook als het niet kan", zei hij na zijn eerste training in Tilburg.

Zeljko Petrovic werd woensdag door Willem II benaderd voor de functie van hoofdtrainer. Zelfverzekerd als hij is, verbaasde hem dat niet. Ook al kwam hij in de media op geen enkel lijstje voor.

Petrovic ruilt een topclub in voor een tobbend Willem II, dat voor degradatie behoed moet worden. "Mijn beeld van Willem II is nog dat van vorig jaar, daarom ben ik hier gekomen. Het is een goede spelersgroep, daar kan je wat mee. Over vijf maanden weten we of mijn keuze goed is geweest."

Geen gekke dingen doen

Willem II bereikte in 2019 onder Adrie Koster de bekerfinale, haalde Europees voetbal en eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats. Petrovic: "Ik heb heel veel wat Koster ook heeft. Ik lijk meer op hem dan op Advocaat."

Waar de raakvlakken precies zitten, daar ging Petrovic niet op in. "Persoonlijk vind ik het jammer voor Koster dat hij weg moest. Hij is een gentleman. Het lijkt me ook niet verstandig om zondag tegen Emmen meteen gekke dingen te gaan doen."