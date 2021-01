'Een heldin is heengegaan': (film)wereld reageert op overlijden Cicely Tyson

In binnen- en buitenland wordt getreurd om het overlijden van de Amerikaanse actrice Cicely Tyson. De Amerikaanse actrice speelde in haar decennialange loopbaan veelal krachtige, zwarte vrouwen - iets wat terugkeert in de reacties op haar dood.

"Een heldin is heengegaan", reageert actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. Voor haar waren de films waar Cicely Tyson in speelde cruciaal voor haar ontwikkeling als actrice. "Ik herkende mezelf in haar en toen pas realiseerde ik me dat het ook voor mij tot de mogelijkheden behoorde om actrice te worden", zegt ze.

Inmiddels werkt Zeegelaar Breeveld al meer dan 25 jaar in theaterstukken, televisieseries en speelfilms zoals Sonny Boy. "Tyson was zo'n vrouw die je wil zijn."

Magie

Die ervaring wordt door ook door internationale acteurs en actrices gedeeld. Edward Norton schrijft op Twitter dat hij acteur wilde worden nadat hij Tyson had gezien in de film The Autobiography of Miss Jane Pittman. "Dit was de eerste keer dat ik me realiseerde dat acteren zowel magie, maar ook een ambacht is."