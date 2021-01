Brandbare goederen met stuk vuurwerk gevonden bij teststraat Hilversum

Op het terrein van een teststraat in Hilversum zijn brandbare goederen gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest eraan te pas komen.

Aan de goederen bleek een stuk vuurwerk te zijn vastgemaakt. Dit is elders tot ontploffing gebracht. "We willen weten wie dit achtergelaten heeft en waarom", zegt een politiewoordvoerder.

Om 09.50 uur ontdekte iemand een verdacht voorwerp bij de teststraat aan het Colosseum. De GGD sloot de teststraat vervolgens. De omgeving werd uit voorzorg afgezet en daarnaast werden enkele omliggende gebouwen ontruimd.

Camerabeelden

De politie is tot halverwege de middag bezig geweest en dat onderzoek op de locatie is nu afgerond. Er wordt gevraagd om tips en camerabeelden uit de omgeving. De verwachting is dat het terrein in de loop van de middag kan worden vrijgegeven.