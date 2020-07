Trump scheldt straf van zijn vriend en vertrouweling Roger Stone kwijt

Stone was vanuit de campagne onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie met klokkenluiderssite WikiLeaks. De Democratische Partij was gedurende de campagne vanuit Rusland gehackt. Stone vroeg aan de klokkenluiderssite wanneer de buitgemaakte e-mails naar buiten gebracht zouden worden, en of dat op een moment kon dat het de campagne paste.

Stone werd veroordeeld tot 3 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. Hij kreeg de straf opgelegd voor liegen tegen het Congres, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van getuigen. In november vorig jaar werd Stone schuldig bevonden wegens zijn rol in het zogenoemde Mueller-onderzoek naar de Russische connecties van het campagneteam van Trump.

"Roger Stone heeft al veel geleden", zei een woordvoerder van het Witte Huis in een verklaring. "Hij werd heel oneerlijk behandeld, zoals vele anderen in dit geval. Roger Stone is nu een vrij man!"

In het gesprek met Fineman verwees Stone naar Trump: "Hij weet dat ik onder enorme druk gezet werd om me tegen hem te keren. Dat zou mijn situatie sterk verbeterd hebben. Maar ik heb het niet gedaan." Die uitspraak is volgens correspondent Marieke de Vries opmerkelijk: "Mensen zeggen nu dat uit die verklaring blijkt dat Stone iets weet van Trump. Iets waaruit blijkt dat hij ergens schuldig aan is, want hij zegt dat hij ervoor gekozen heeft om het niet vertellen."

Eerste keer

Trump heeft eerder straffen kwijtgescholden, maar nooit eerder bij mensen die schuldig zijn bevonden na het Mueller-onderzoek naar de inmening van Rusland in presidentsverkiezingen. "Dit is de eerste keer dat hij een van zijn vertrouwelingen de hand boven het hoofd houdt zodat zij niet de gevangenis in hoeven", zegt De Vries. "Toen bijvoorbeeld zijn voormalig campagneleider Paul Manafort naar de gevangenis werd gestuurd heeft hij er niet voor gekozen om dat te voorkomen."

De Vries ziet dat er in de VS geschokt gereageerd wordt op de kwijtschelding. "Zowel volksvertegenwoordigers als juridisch experts vinden het opmerkelijk dat hij zo openlijk zijn zaken aan het afdekken is en zijn vrienden beschermt."

'Corrupte president'

Eerder zei justitieminister William Barr bij zijn aanstelling al dat het illegaal is voor een president om de straf van iemand kwijt te schelden in ruil voor stilzwijgen. Jerry Nadler, voorzitter van de gerechtelijke onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek aangekondigd. Volgens hem gaat het hier overduidelijk over corruptie.