Kabinet stuurt aan op openen basisscholen op maandag 8 februari

Na de ministerraad hielden de meeste ministers een slag om de arm, maar demissionair minister van Financiën en CDA-leider Hoekstra sprak zich duidelijker uit. Hij zei dat de kans "zeer groot" is dat de basisscholen opengaan. "Er moet wel iets heel raars gebeuren als de scholen niet open kunnen", aldus de minister. Hij uitte zijn grote zorgen over de schade aan jonge kinderen. "Niet iedereen heeft ouders die mee kunnen helpen met het thuisonderwijs."

Premier Rutte deelt de zorgen van Hoekstra. Hij zei op zijn wekelijkse persconferentie dat de sluiting van de basisscholen "het meeste pijn" doet. Hij zei ook dat door de coronamaatregelen ontzettend veel mensen een "ongelofelijk zware tol" betalen.

Rutte zei alleen niet publiekelijk dat de kans groot is, zoals Hoekstra wel deed. Hij wil echt wachten op het officiële OMT-advies.

Een deel van het kabinet praat zondag in het Catshuis over de coronamaatregelen. Mogelijk die dag of anders begin volgende week wordt definitief de knoop doorgehakt over de opening van de basisscholen en de kinderopvang.

Dinsdagavond geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.