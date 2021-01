Kramer leidt zeldzame nederlaag op achtervolging, baanrecord voor Noorwegen

Met 3.39,08 was Noorwegen 68 honderdsten sneller dan Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij in 2012 waren toen ze het vorige baanrecord noteerden.

De Noorse schaatsers Sverre Lunde Pedersen, Allan Dahl Johansson en Hallgeir Engebraten hebben in een baanrecord de ploegenachtervolging gewonnen bij de wereldbeker in Heerenveen.

Voor de 34-jarige Kramer was het bij zijn 22ste deelname aan een ploegenachtervolging in de wereldbeker pas zijn tweede nederlaag. De vorige keer dat Nederland met Kramer in de ploeg een wereldbekerwedstrijd niet wist te winnen was in november 2004.

In het klassement eindigt Nederland als tweede voor Canada, dat achter de ontketende Noren het zilver pakte in een tijd maar net boven het oude baanrecord.