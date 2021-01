Baanrecords voor Noorwegen en Canada op ploegenachtervolging bij wereldbeker

De Noorse schaatsers Sverre Lunde Pedersen, Allan Dahl Johansson en Hallgeir Engebraten hebben in een baanrecord de ploegenachtervolging gewonnen bij de wereldbeker in Heerenveen.

Voor Kramer was het bij zijn 22ste deelname aan een ploegenachtervolging in de wereldbeker pas zijn tweede nederlaag. De vorige keer dat Nederland met Kramer in de ploeg een wereldbekerwedstrijd niet wist te winnen was in november 2004.

Ook baanrecord voor vrouwen

Ook bij de vrouwen werd het baanrecord verbeterd. Het Canadese trio Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valerie Maltais was ruim een seconde sneller dan de Japanse vrouwen in november 2017 waren.

Canada won in 2.54,64 en pakte daarmee naast de tweede zege ook het klassement in de wereldbeker, die slechts uit twee wedstrijden bestaat dit seizoen.