Kritiek Advocaat valt niet goed bij spelers Feyenoord: 'Maar reuring moet er zijn'

"Ik heb ook niet overwogen om op te stappen ofzo, maar ik had al wel gezien en gehoord dat er wat irritatie was richting mij."

Eerder op de dag had hij een gesprek met technisch directeur Frank Arnesen en aanvoerder Steven Berghuis, die de spelersgroep vertegenwoordigde, over hoe nu verder. Daar stond zijn positie niet ter discussie, maar wel de manier van voetballen.

Dick Advocaat wilde deze week met scherpe uitlatingen voor reuring zorgen bij het kwakkelende Feyenoord. Dat is gelukt: de spelers hebben in aanloop naar de topper tegen PSV aangegeven niet gediend te zijn van zijn openlijke kritiek.

Feyenoord heeft in de eredivisie drie keer op rij verloren: tegen Ajax (1-0) , AZ (2-3) en afgelopen woensdag bij sc Heerenveen (3-0) . Na dat duel kondigde Advocaat al aan in gesprek te gaan met de spelersgroep. Er moest wat veranderen richting PSV.

