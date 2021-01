Beitske Visser: 'Binnen tien jaar zit er een vrouw in de Formule 1'

Coureur Beitske Visser - Beitske Visser

De opmars van vrouwen in de mondiale autosport is niet meer te stuiten. Er is een kentering gaande, schetst de Nederlandse autocoureur Beitske Visser. "Toen ik begon met karten was ik vaak het enige meisje op de baan. Nu zie ik ontzettend veel jonge meiden. Ik ging eerder dit jaar even kijken bij het WK karting in Portugal en heb nog nooit zoveel vrouwen in de paddock gezien. Dat verraste me echt." Niet dat het traditionele mannenbolwerk al aan het wankelen is, maar de tendens is volgens Visser onmiskenbaar. "Er dringen steeds meer vrouwen door tot de top van de autosport. Dat valt erg op. En het gaat niet alleen om coureurs, maar ook monteurs en andere hoge functies. De autosportwereld is aan het veranderen. Vrouwen dringen door tot sleutelposities."

Opleiden in de W Series De W Series is een raceklasse die is opgezet om meer vrouwen op te leiden voor een eventuele carrière in de Formule 1. Komend seizoen gaan de W Series en de Formule 1 nauw samenwerken. Acht raceweekenden in de Formule 1 zullen gebruikt worden voor een race in de W Series.

De 25-jarige Visser heeft zelf haar jeugddroom om door te dringen tot de koningsklasse bijna opgegeven. "De Formule 1 halen is zo moeilijk. Het is voor weinig mensen weggelegd. Voor een seizoen in opstapklasse F2 heb je al een paar miljoen nodig. Dat heb ik niet. Formule 1 is voor mij eigenlijk niet meer realistisch." Rouwig is ze niet. "Het gaat juist heel lekker. Ik rij dit jaar weer in de W series, maar doe ook mee aan het WK endurance (WEC). Die kalenders botsen amper en het is lekker druk." Niet blindstaren op Formule 1 Het racen in meerdere disciplines tegelijk is in Vissers ogen een mes dat aan twee kanten snijdt. "Wat ik bij de een leer, kan ik toepassen bij de ander en daar word ik beter van. De auto's zijn niet zo verschillend. Mijn WEC-auto is bijna een Formule W-auto met een dak." Visser heeft zich nooit blindgestaard op de Formule 1. "Vorig jaar deed ik voor het eerst mee aan de 24 uur van Le Mans. Die staat bij elke autocoureur op de bucketlist. Ik heb heel veel zin om mee te doen aan dergelijke races in Daytona en Bathurst, maar Formule E (een volledig elektrische raceklasse, red.) lijkt me ook leuk."

Beitske Visser (r) met haar team voor aanvang van de 24 uurs-race van Le Mans - AFP

In 2019 maakte Visser naam in de W-series (een kampioenschap met louter vrouwelijke coureurs); ze won een race en eindigde als tweede in de titelstrijd. 2020 viel in het water door de coronapandemie: alle W-races sneuvelden. "2020 was het gekste jaar uit mijn autosportloopbaan. Gelukkig kon ik meedoen aan een paar lange afstandsraces, maar ik race het liefst 52 weekends per jaar. Ik hoop dat corona niet weer de boel op slot gooit." Vrouwen in de Formule 1 In de historie van de Formule 1 zijn er maar twee vrouwen geweest die een race hebben verreden. Maria Teresa de Filippis was in 1958 de eerste, Lella Lombardi in 1975 de tweede. Sindsdien hebben verschillende vrouwelijke coureurs tevergeefs geprobeerd een permanent stoeltje te bemachtigen.

Vissers doel is glashelder. "Een stap omhoog in de W-series. Kampioen worden dus. Dat is niet eenvoudig, maar ik train veel en heb sinds de lockdown een simulator thuis waarop ik alle circuits kan oefenen. Ik ben bij wijze van spreken dag en nacht aan het simracen." Samen rijden met Verstappen Als de racekalender overeind blijft, rijdt Visser begin september samen met Max Verstappen in Zandvoort. "Ik verheug me daar erg op. Het is goed dat we onderdeel worden van de Formule 1. Door de populariteit van Max zullen veel kijkers nu ook de W-series ontdekken. Het platform wordt veel groter." Idealiter wordt de vrouwelijke raceklasse een springplank naar de Formule 1, maar Visser ziet op korte termijn nog geen coureur die dat voor elkaar krijgt. "Het hangt van zoveel factoren af. Je moet snel zijn, maar ook geld hebben en de goede mensen om je heen verzamelen." Ook W-kampioene Jamie Chadwick is er volgens Visser nog niet klaar voor. "Natuurlijk is zij als winnaar een optie, maar het hangt ervan af hoe ze zich verder ontwikkelt. Je moet eerst slagen in de Formule 2. Het is nog te vroeg."

Visser over Maya Weug (sinds kort lid van de Ferrari Driver Academy) "Ik heb haar een paar jaar geleden leren kennen op de kartbaan. Ze is erg goed. Sterk, snel en nuchter. Maya krijgt een megakans. Ik hoop dat ze in de Formule 4 gaat scoren, met de steun van Ferrari en autosportfederatie FIA. De opleiding gaat haar enorm helpen. Het is mentaal en fysiek heel zwaar en de druk is enorm, maar je krijgt veel kansen en wordt er een veel betere coureur van."