Farmaceut Janssen: vaccin met één prik biedt 66 procent bescherming tegen covid-19

De bewaarcondities van het vaccin zijn gunstiger dan van de al goedgekeurde vaccins. Janssen bewaart en distribueert de vaccins zelf bij -20 °C. Daarna blijven ze op koelkasttemperatuur drie maanden goed. De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna blijven respectievelijk vijf en dertig dagen goed in de koelkast. Het vaccin van AstraZeneca, dat mogelijk vandaag wordt goedgekeurd in de EU, juist langer: tot een halfjaar.

Als de vaccins die de Europese Unie heeft gereserveerd allemaal worden goedgekeurd en allemaal volgens afspraak worden geleverd, dan is Janssen de grootste leverancier. Omdat er maar één prik nodig is, kunnen we met de 11,3 miljoen die zijn besteld doses 11,3 miljoen Nederlanders vaccineren.

Het gaat om het vaccin dat is ontwikkeld door het Leidse dochterbedrijf Janssen Vaccines en dat een belangrijke rol speelt in de Nederlandse vaccinatiestrategie. Nederland heeft er 11,3 miljoen van besteld en er is maar één prik van nodig. Op koelkasttemperatuur blijft het veel langer goed dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die nu worden gebruikt.

Het verschilt wel per land: zo bleek het vaccin volgens Johnson & Johnson in de VS 72 procent van de geteste mensen te beschermen tegen matige tot ernstige vormen en in Zuid-Afrika 57 procent. In dat land zijn vrijwel alle besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant, waartegen het vaccin volgens het bedrijf dus ook beschermt, al is het dus wel minder.

Het Janssen-vaccin werkt anders dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Alle drie brengen ze een klein stukje genetische code van het coronavirus in onze cellen. Pfizer/BioNTech en Moderna doen dat via een vetbolletje, Janssen, en ook AstraZeneca, gebruikt een onschuldig verkoudheidsvirus als vervoermiddel. Het stukje genetische code zorgt ervoor dat onze cellen een stukje virus-eiwit aanmaken. Dat eiwit moet een afweerreactie aanzwengelen die ons beschermt tegen het coronavirus.

Het bedrijf is van plan om zo snel mogelijk een officiële aanvraag in te dienen voor een beoordeling door Europees Medicijnagentschap EMA. Begin vorige maand is het EMA al een rolling review gestart voor dit kandidaat-vaccin. In die procedure deelt de farmaceut resultaten uit eerdere fases van het onderzoek, zodat de beoordelaars die alvast kunnen bekijken en daar vragen over kunnen stellen.

Belangrijk voordeel ten opzichte van alle andere vaccins die de Europese Unie reserveerde is het feit dat er maar één injectie nodig is. Het is dus niet nodig om terugkomafspraken in te plannen of om vaccins in opslag te houden voor een tweede prik.

Stilgelegd

Overigens is niet uitgesloten dat Janssen nog overstapt op twee prikken. Parallel aan het onderzoek waar de farmaceut vandaag over bericht loopt er een fase 3-onderzoek met twee doses. Daaraan zullen zo'n 30.000 mensen deelnemen uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Colombia en Zuid-Afrika. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de eerste resultaten hiervan beschikbaar komen.

In oktober lag het onderzoek tijdelijk stil omdat bij een van de proefpersonen een onverklaarbare ziekte was geconstateerd. Later bleek dat iemand een beroerte had gehad, maar er zou geen bewijs zijn dat de beroerte door het vaccin was veroorzaakt. Daarop werd de studie hervat.

Wanneer wij over het vaccin kunnen beschikken is onduidelijk. Vorig voorjaar was de ambitie om eind 2021 een miljard vaccins te leveren, maar half januari meldde The New York Times dat de productie vertraging zou oplopen. Een woordvoerder van Janssen zegt dat het bedrijf ernaar streeft de eerste vaccins in het tweede kwartaal te leveren, maar dat dit niet kan worden gegarandeerd.