Amazon verstuurde 'per ongeluk' oproep om TikTok te verwijderen om veiligheid

Binnen een paar uur tijd heeft Amazon een eerder afgekondigd verbod op de socialemedia-app TikTok onder personeel ingetrokken. Het bedrijf verstuurde de oproep naar eigen zeggen per ongeluk.

Het bericht dat de techreus een verbod op de Chinese app afkondigde werd in korte tijd groot nieuws, vooral in de Verenigde Staten. Daar groeide de afgelopen tijd het wantrouwen richting TikTok.

De Amerikaanse regering zinspeelde afgelopen week op een verbod. Het Witte Huis is bezorgd over de omgang van het Chinese moederbedrijf met de data van de gebruikers die worden opgeslagen. Minister Michael Pompeo van Buitenlandse Zaken raadde Amerikanen ten zeerste af een aantal Chinese apps te downloaden, tenzij ze "willen dat hun persoonlijke gegevens in handen vallen van de Communistische Partij". In december meldde het Amerikaanse leger al dat het personeel de app van overheidstelefoons moest verwijderen.

TikTok is een onder jongeren populaire app waarmee je korte muziekvideo's kunt maken en delen. Rond het platform zijn ook veel privacyzorgen. Onlangs openden privacytoezichthouders van de Europese Unie nog een onderzoek naar de app, die in handen is van het Chinese ByteDance. TikTok betaalde de Amerikaanse marktwaakhond FTC vorig jaar een boete van 5,7 miljoen dollar, omdat het tegen de regels in persoonlijke gegevens van kinderen onder de 13 jaar bijhield.

"Foutje"

"De e-mail van vanochtend aan enkele van onze werknemers is per abuis verzonden. Ons beleid ten aanzien van TikTok is niet gewijzigd", meldt Amazon. In de verzonden mededeling stond dat er zorgen waren over de veiligheid van de app. TikTok stelde in een reactie alles te doen om de privacy van gebruikers te bewaken.

De Autoriteit Persoonsgegevens startte afgelopen mei in ons land een onderzoek naar de app. De toezichthouder wil weten of de privacy van gebruikers wel goed gewaarborgd is. De eerste resultaten van het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens worden waarschijnlijk later dit jaar bekend.