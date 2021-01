Buurtouders halen jongeren uit anonimiteit, om rellen te voorkomen

"We proberen met de jongeren in gesprek te gaan. Dit soort situaties mogen niet opnieuw gebeuren", zegt buurtvader Mammar el Jabli tegen Omroep West .

Een groep van ongeveer 25 buurtvaders en jongerenwerkers loopt sinds maandag in de avond door de Haagse Schilderswijk om nieuwe rellen te voorkomen. Zondag was de wijk het toneel van brandstichting, ontploffingen en vernielingen en greep de Mobiele Eenheid in.

De aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen, want het is rustig in de wijk. "Natuurlijk zijn er ook jongeren die zoiets hebben van: wie denk je wel niet dat je bent", zegt El Jabli. Maar volgens hem luisteren de meeste jongeren wel. "Daar investeren we dan ook al jaren in. Door te laten zien dat we niet alleen tegen hen zijn, maar ook met ze."

Ook in Slotermeer

Ook in Slotermeer in Amsterdam zijn tientallen vrijwilligers en jongerenwerkers sinds de invoering van de avondklok op de been om onrust te voorkomen. In andere buurten kwam de ME na de invoering van de avondklok in actie, maar in Slotermeer bleef het rustig.

De vrijwilligers spreken de jongeren die ze op Plein '40-'45 zien aan. "We hopen eigenlijk dat ze naar huis gaan, maar als ze uit de anonimiteit zijn gehaald en we weten wie ze zijn, dan is dat al heel wat", zei buurtmoeder Ilhame Grinate gisteravond tegen AT5.

De vrijwilligers dragen gele hesjes en hebben contact met de politie. Rond tien voor negen was gisteravond bijna iedereen vertrokken en stuurden agenten de laatste jongeren weg.