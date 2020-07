Verdriet en verslagenheid na overlijden shorttrackster Van Ruijven

De teamgenoten van Lara van Ruijven hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van de 27-jarige shorttrackster. Van Ruijven overleed vrijdagavond in een ziekenhuis in Perpignan aan de complicaties van een auto-immuunziekte.

"Rust zacht, lieve stoere mooie Lara. Ik, wij, iedereen kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jouw panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd", reageerde shorttracker Daan Breeuwsma.

"Lieve Lara, ik zal je ongelofelijk missen. Tien jaar lang reisden we samen de hele wereld over, deelden we successen, maar ook teleurstellingen. Altijd was jij de vrolijke en positieve persoon in ons team. Ik zal jou nooit vergeten. Rust zacht Lara, jij bent voor altijd in ons hart", reageert Sjinkie Knegt.