Warming-up: Komen Advocaat en spelersgroep van Feyenoord nader tot elkaar?

Nog meer nieuws vanuit Feyenoord. Assistent Zeljko Petrovic wordt bij Willem II de opvolger van de deze week ontslagen Adrie Koster.

Het is de verwachting dat Petrovic in de namiddag wordt gepresenteerd in Tilburg.

Het bericht over Petrovic komt tegelijkertijd met de uitspraken van Dirk Kuijt, die momenteel met Feyenoord in gesprek is om zijn trainersloopbaan bij de club een vervolg te geven.

"We hopen daar samen binnenkort mee naar buiten te treden", meldde Kuijt donderdagavond bij Ziggo. De oud-international is sinds het einde van zijn actieve loopbaan in 2017 betrokken in de jeugdopleiding van Feyenoord, al verliep de invulling daarvan van beide kanten soms niet helemaal naar wens.

Petrovic wordt hoofdtrainer bij Willem II en neemt afscheid van Advocaat