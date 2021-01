Warming-up: De Graafschap haalt Leemans en rekent op Platje

Roger Schmidt blikt op de persconferentie ook vooruit op de topper van PSV tegen Feyenoord. "Een gevaarlijke tegenstander, vooral omdat het een team met kwaliteit is dat een paar heeft verloren", waakt hij voor revanchegevoelens bij de tegenstander.

"Met name Berghuis is gevaarlijk: heel creatief en goed in de eindfase van een aanval", aldus Schmidt.

Hij kijkt ook alvast terug op de januarimaand. "Over het algemeen ben ik tot nu toe tevreden hoe we in januari hebben gespeeld. Ik ben tevreden over het gelijkspel tegen Ajax, aangezien dat resultaat alle kanten op had kunnen vallen", aldus de Duitse coach.

"Tegen AZ waren we niet honderd procent en misten we de vorm, maar daarna hebben we een goede reactie laten zien door onder meer drie keer een uitwedstrijd op kunstgras te winnen", aldus Schmidt, die naar de gewonnen wedstrijden tegen Sparta (3-5), FC Volendam (0-2) en FC Emmen (0-2) verwijst.

"We zijn er nog lang niet, maar ik heb goede dingen gezien. Maar nu komt de super februarimaand aan, daarin moeten we het opnieuw laten zien", benadrukt Schmidt. PSV speelt komende maand onder meer twee keer tegen Ajax (eredivisie en beker), Olympiakos (Europa League), Vitesse en FC Twente.