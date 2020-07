Teruggekeerde Robben al druk aan de slag bij FC Groningen

Het is nog maar een week geleden dat Arjen Robben de voetbalwereld aangenaam verraste met zijn terugkeer bij FC Groningen. Deze week voegde de 96-voudig international de daad bij het woord.

Als in zijn jonge jaren dartelde Robben op het trainingsveld en werkte hij zich in het zweet in het krachthonk.

Volgende week begint de selectie van trainer Danny Buijs aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd van FC Groningen staat op 1 augustus gepland tegen Heracles Almelo. Het officiële eredivisieseizoen begint op 12 september.

Robben lijkt er klaar voor. Een kleine foto-impressie.