De Jonge: bij snel vaccineren zijn de leveringen het echte probleem

"Bij het tempo waarin mensen kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus is het echte probleem de snelheid waarmee de leveringen van de vaccins doorkomen." Dat zei minister De Jonge vanochtend voor de ministerraad. Er is veel onvrede over de volgens velen te trage voortgang van de inentingen. Nederland staat onderaan de lijstjes in Europa als het gaat het om het aantal vaccinaties.

De demissionaire minister van Volksgezondheid heeft begrip voor dat ongeduld. "Je wilt niet onderaan zo'n lijstje staan." Hij erkende dat hij in het begin "misschien iets te voorzichtig" is geweest. "We hebben vorige week al aangekondigd dat we de voorraden versneld gaan wegprikken. De komende weken gaan we meer prikken dan we binnenkrijgen. Dan trekken we ons been bij."

Maar De Jonge wees erop dat "keer op keer" het aantal leveringen door farmaceuten naar beneden wordt bijgesteld en dat hij zich daarover zorgen maakt. Volgens hem is dat een probleem voor iedereen in Europa en bepaalt het de snelheid waarmee mensen kunnen worden gevaccineerd. "Het gaat niet over het aantal prikkers of het aantal locaties. Dat is helemaal het probleem niet."