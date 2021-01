Minister Van Ark niet optimistisch over versoepeling coronaregels

Minister Van Ark is niet optimistisch over de kans dat het kabinet dinsdag versoepelingen van de coronamaatregelen kan aankondigen. Zij zegt dat de druk op de zorg nog steeds heel hoog is.

De huidige coronamaatregelen lopen tot 9 februari. Aanstaande dinsdag, een week van tevoren, zullen premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie geven. Dan zullen ze aangeven of bijvoorbeeld de avondklok kan worden afgeschaft en of de basisscholen weer open kunnen.

Van Ark had daar vanochtend weinig hoog op. Ze zei dat het aantal besmettingen weliswaar daalt, maar nog niet genoeg. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen dat in ziekenhuizen wordt opgenomen. "En daar komt dan nog die Britse variant bij, die veel besmettelijker is."

Reguliere zorg

De minister voor Medische Zorg zegt veel gesprekken te hebben met mensen in de zorg en zij ervaren nog steeds veel druk. "Ook de reguliere zorg is nog niet op orde", zegt ze.

Ze wijst erop dat er nog geen besluiten zijn genomen over mogelijke versoepelingen. Aanstaande zondag is er weer een bijeenkomst met de belangrijkste adviseurs en ministers in het Catshuis. Er komt voor dinsdag ook nog een nieuw advies van het OMT, het team met corona-experts.