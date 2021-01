Telstar-voetballer El Yaakoubi helpt kinderen uit probleemwijk Overvecht dromen

Redouan El Yaakoubi (l) in het duel met FC Dordrecht - Pro Shots

"Ik ben gezegend dat ik de kracht en een opvoeding heb gehad waarin ik mezelf heb kunnen ontwikkelen, tot profvoetballer en tot iemand die het gymnasium heeft afgerond en naar de universiteit is gegaan. Ik denk dat ik daarom iets terug moet doen voor deze kinderen." Staat hij niet op het veld bij zijn club SC Telstar, dan is Redouan El Yaakoubi in het buurtcentrum van het Utrechtse Overvecht om de kinderen uit zijn wijk te helpen. De verdediger richtte afgelopen najaar de stichting Durf te Dromen op. Daar wil hij kinderen leren dat ze alles kunnen bereiken wat ze willen. Huiswerkbegeleiding Ze worden er begeleid bij hun huiswerk, krijgen les in presenteren en hulp bij het ontwikkelen van hun talenten. "Weet je wat we gaan doen", zegt een van de vrijwilligers tegen een jongen van dertien jaar, duidelijk worstelend met zijn opdracht voor natuurkunde. "We gaan deze formule samen opnieuw schrijven. Goed?" De jongen knikt voorzichtig.

Redouan El Yaakoubi in de klas - NOS

Bij het opzetten van de stichting keek El Yaakoubi naar zijn eigen jeugd. Opgegroeid in een Marokkaans gezin in het multiculturele Overvecht werd hij als leerling in het Nederlandse schoolsysteem 'voor de leeuwen gegooid'. "De school waar ik naartoe ging, was een witte bubbel. Ik was één van de twee Marokkaanse jongens. Daar heb ik heel wat aanvaringen door gehad. Er is veel onwetendheid en te weinig interesse voor elkaar."

Met Durf te Dromen hoopt hij beide werelden te verbinden. Overvecht staat bekend als een probleemwijk: de werkloosheid is er hoog, net als de criminaliteit, en ouderlijke betrokkenheid is vaak schaars. "De statistieken liegen niet, dat zeggen we ook altijd in voetbaltermen, maar je kunt er wél wat aan doen. Als ik al kan voorkomen dat één kind crimineel wordt, is dat winst."

Huiswerkbegeleiding bij stichting Durf te Dromen - NOS

Hij benadrukt: "Kinderen uit Overvecht zijn niet minder slim of talentvol dan anderen. Ze missen alleen extra begeleiding." Marokkaanse thee Hij weegt zijn woorden zorgvuldig af, praat bevlogen over zijn 'missie' en wijst de aanwezige vrijwilligers moeiteloos de weg. Wie El Yaakoubi hoort praten zou hem absoluut geen 25 jaar geven. Zijn vader, die achter de bar staat en zoete Marokkaanse thee rondbrengt, is enorm trots. "Voor de kinderen in de buurt is dit heel belangrijk. Ik vind het prachtig."

Redouan El Yaakoubi in duel met Kaj de Rooij van FC Eindhoven - Pro Shots

De stichting is nu al een groot succes. Binnen twee weken na de opening in september zaten alle klassen vol. Een tweede locatie, ook in Overvecht, wordt binnenkort geopend. Het aantal vrijwilligers, van wie de meesten zijn opgegroeid in de wijk, groeit met de week. Een van hen is Ikram. Ze kent Redouan uit de tijd dat ze nog samen vakken vulden bij de plaatselijke Dirk van den Broek. "Dit is iets wat wij allemaal met passie doen. We hebben allemaal dezelfde visie en daar komt iets moois uit." Administratie in de spelersbus De kinderen kijken bovendien tegen Redouan 'de prof' op, zegt Ikram. "Ze zien hem als voorbeeld. En het is ook wel grappig: vaak kennen ze hem al uit de buurt, maar willen ze toch nog een handtekening."

Redouan El Yaakoubi en een van zijn dertig vrijwilligers - NOS