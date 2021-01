Petrovic per direct hoofdtrainer Willem II; afscheid van Feyenoord en Advocaat

De opvolger van de eerder deze week ontslagen Adrie Koster was in het verleden ook al assistent bij clubs als FC Utrecht, Hamburger SV, West Ham United en het Servische elftal en stond in Nederland op eigen benen bij RKC Waalwijk en ADO Den Haag.

Petrovic heeft een contract getekend tot het einde van dit seizoen en gaat per direct aan de slag bij Willem II. Vrijdagmiddag geeft de oud-speler van onder meer PSV, FC Den Bosch en RKC Waalwijk zijn eerste training in Tilburg. Daarna staat hij de pers te woord.

"We zijn in een situatie beland waarin lijfsbehoud ons doel is geworden. We zijn ervan overtuigd dat Zeljko een trainer is met wie we dat kunnen bereiken. Persoonlijk ken ik zijn kwaliteiten nog goed uit mijn tijd als speler bij HSV", aldus technisch directeur Joris Mathijsen.

Behoeden voor degradatie

Petrovic moet Willem II behoeden van degradatie. De club staat zeventiende in de eredivisie en won sinds 21 november geen wedstrijd meer. Onder Koster werd in 2019 de bekerfinale gehaald en afgelopen seizoen stond Willem II vijfde toen de eredivisie werd stilgelegd.

Donderdagavond werd er onder leiding van interim-coach Gery Vink met 3-1 verloren van Ajax.

Na afloop van Ajax-Willem II (3-1) kwamen Gery Vink en aanvoerder Jordens Peters voor de camera.