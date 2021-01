Van Gerwen en De Zwaan beginnen dartseizoen met Masters: zo ziet het jaar eruit

Jeffrey de Zwaan - PDC / Lawrence Lustig

Bijna een maand kon de dartwereld op adem komen, maar vanaf vandaag gaan Michael van Gerwen en consorten weer de strijd met elkaar aan op het dartbord. Op 3 januari kende het WK zijn apotheose met een finale tussen de Welshman Gerwyn Price en de Schot Gary Anderson, vandaag gaat het nieuwe seizoen van start met het eerste grote toernooi van het jaar: de Masters. In de Marshall Arena in het Engelse Milton Keynes strijden 24 darters om een prijzenpot van 220.000 pond, zo'n 247.000 euro. Van Gerwen is vanzelfsprekend van de partij, maar ook Jeffrey de Zwaan komt in actie.

De Schot Peter Wright won vorig jaar in een goedgevulde Marshall Arena de Masters. dit jaar is er geen publiek welkom - Lawrence Lustig/PDC

Traditioneel doen de beste zestien darters van de wereld mee aan het eerste grote toernooi van het jaar, maar dartbond PDC besloot het deelnemersveld uit te breiden naar 24 spelers. Daardoor mocht De Zwaan, de nummer 22 van de wereld, ook een ticket naar Engeland boeken. "Dat kwam wel als een verrassing", zegt de 24-jarige Rijswijker. "Normaal gesproken zou ik ergens in februari weer beginnen aan het seizoen en daarom zou ik binnenkort met mijn vriendin een paar weekjes op vakantie gaan in een huisje in Nederland. Maar ik ben hartstikke blij dat ik nu mee mag doen."

De majors De PDC organiseert in een seizoen veel toernooien, maar er zijn er tien waar de darters zich het meest op richten. Bij deze zogeheten majors zijn het prijzengeld en de prestige het hoogst, al zijn er ook wel wat verschillen. Van de tien toernooien zijn er bijvoorbeeld maar zeven die meetellen voor de Order of Merit, de officiële wereldranglijst. Deze lijst is samengesteld op basis van het gewonnen prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Op dit moment is Price de lijstaanvoerder. Met zijn wereldtitel in Londen verdreef hij Van Gerwen na zeven jaar van de eerste plaats. De drie toernooien die niet meetellen voor de wereldranglijst, de zogeheten non-ranked toernooien, zijn de prestigieuze Premier League, de Champions League of Darts en de Masters. Tot dusver zijn alleen de data bekend van de Masters (dit weekeinde), de UK Open (5 tot en met 7 maart) en de World Matchplay (17 tot en met 25 juli). Vanwege de coronacrisis is het nog onzeker wanneer de andere toernooien worden gehouden.

Hoewel de non-ranked toernooien officieel niet meetellen, zijn ze voor de darters wel heel belangrijk. Zo valt er bij de Premier League, na het WK, het meeste geld te verdienen. Maar liefst 855.000 pond (968.000 euro) wordt daar verdeeld. De verwachting is dat de Premier League tussen februari en mei zal worden afgewerkt in zeventien speelsteden in heel Europa. En net als voorgaande jaren is ook Rotterdam Ahoy een van de locaties. Maar ook de Masters, een toernooi dat normaal gesproken kan rekenen op iets minder belangstelling van de darters, is opeens belangrijk geworden. Omdat er voor het deelnemersveld van de Premier League nog maar negen van de tien plekken zijn vergeven, is er nog een plaatsje over. En dat kan zomaar eens voor een darter zijn die het goed doet dit weekeinde. De negen darters die zijn aangewezen voor de Premier League kun je in onderstaande tweet bekijken.

De Zwaan is een van de darters die zijn oog heeft laten vallen op die laatste Premier League-plek. "Ik weet dat ik het kan en ik weet dat het mogelijk is. Meedoen aan de Masters zie ik als een bonus, maar er hangt wel veel van af. Stel, ik zou hem winnen, dan maak ik hele grote kans om Premier League te spelen. Dat zou helemaal een mooie bonus zijn." De Zwaan denkt dat hij, als hij zijn niveau haalt, een belangrijke outsider kan zijn dit weekeinde. Hij traint sinds enige tijd met Raymond van Barneveld, die zich richt op een comeback, en dat werpt zijn vruchten af. "Hij zit bijna weer op zijn top", zegt De Zwaan over de vijfvoudig wereldkampioen. "We tillen elkaar daardoor naar een hoger niveau en ik sta zelf ook de laatste tijd weer lekker te gooien."