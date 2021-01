GGD's willen stoppen met omstreden softwaresysteem

De GGD's willen zo snel mogelijk stoppen met het omstreden softwaresysteem HPzone, dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt Ellis Jeurissen, portefeuillehouder bron- en contactonderzoek bij de GGD's, tegen NRC.

Volgens Jeurissen werkten de GGD's al "aan de fundering" van het systeem, maar komt er nu een heel nieuw systeem vanwege onthullingen deze week van RTL Nieuws. Dat meldde maandag dat privacygevoelige informatie uit zowel HPzone als een ander GGD-systeem wordt verhandeld.

Het datalek was volgens Jeurissen de nekslag voor het systeem. "We werken op dit moment met man en macht aan de overstap naar een ander, veel veiliger portaal", zegt ze tegen de krant. "Je wilt niet dat mensen zich niet meer laten testen, omdat ze zich zorgen maken over hun gegevens."

Meldingen bij Fraudehelpdesk

Duidelijk is inmiddels dat gegevens van burgers die werden gestolen bij de GGD mogelijk vorig jaar al werden gebruikt door oplichters. De Fraudehelpdesk kan ongeveer veertig meldingen koppelen aan het datalek, bevestigde de desk gisteren na berichtgeving door het FD.

Het ging bijvoorbeeld om mensen die eerst door de GGD waren gebeld vanwege het bron- en contactonderzoek en een dag later een verdacht telefoontje kregen van een ander nummer, zegt voorlichter Tanya Wijngaarde tegen de krant.

Gisteren werd ook duidelijk dat privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de GGD onder "verscherpt toezicht" zet vanwege de affaire. "In het vervolg zal de GGD onder meer moeten aantonen wat zij heeft gedaan met de kritische vragen van de AP en welke aanpassingen zij hebben doorgevoerd", zei een woordvoerder tegen Nieuwsuur.

GGD "weet niets" van verscherpt toezicht

André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR, is verbaasd over dat bericht. De GGD "weet niets" van een verscherpt toezicht, zegt hij tegen de NOS.

"Noch bij de koepel, noch bij de directeuren van de 25 GGD's is hierover een bericht binnengekomen", zegt hij. "En verscherpt toezicht is een juridische term, waar je normaliter iemand vooraf van op de hoogte stelt."

Rouvoet zegt inmiddels contact te hebben gehad met de AP. "In die gesprekken is mij bevestigd dat de AP niet over het juridische instrument van verscherpt toezicht beschikt. En ik heb ook gezegd: als de AP behoefte heeft aan een indringend gesprek: anyplace, anytime."