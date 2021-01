Actrice Cicely Tyson (96) overleden, geroemd als krachtige, zwarte vrouw

De Amerikaanse actrice Cicely Tyson is op 96-jarige leeftijd overleden. In haar carrière die 60 jaar duurde, onderscheidde ze zich in films, tv-series en toneelstukken met rollen van krachtige zwarte vrouwen, die worstelden met problemen als achterstand en discriminatie.

Tyson brak in 1972 door met haar rol in de film Sounder over een arm gezin in de VS in de Grote Depressie van de jaren 30. De actrice kreeg hiervoor een Oscarnominatie. Daarna volgden vele tientallen andere rollen, bijvoorbeeld in de film The Autobiography of Miss Jane Pittman.

Ook op hoge leeftijd ging ze door met acteren. In 2015 speelde ze nog in het toneelstuk The Gin Game op Broadway. Ook had ze de afgelopen jaren een bijrol in de populaire serie How to Get Away with Murder, waarin ze de demente moeder speelde van de hoofdpersoon, advocaat Annalise Keating.

Actrice Viola Davis, die Annalise Keating speelt, is geschrokken en verdrietig na het overlijden van Tyson: