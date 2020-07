Agent trekt pistool tegen demonstrerende boer

Een motoragent heeft vanmiddag zijn wapen getrokken tegen een actievoerende boer. Dat heeft de politie gemeld. Er is geen waarschuwingsschot gelost.

De 39-jarige boer uit Oost Gelre maakte deel uit van een groep demonstranten. Na de protestacties in Zwolle en bij supermarktbrancheorganisatie CBL in Leidschendam keerden de boeren vanmiddag via de provinciale weg huiswaarts.

Daarbij werd afgeweken van de afgesproken route, zegt de politie. Een agent maande de groep tot stilstand en beval hen uit te stappen. De boer in kwestie weigerde. Hij zou met zijn trekker op de motoragent zijn afgereden.

Volgens de politie ontstond er een "dusdanig gevaarlijke situatie" dat de agent zijn wapen trok. Daarop stopte de boer de tractor en stapte hij alsnog uit. De man werd vervolgens aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verhoor.