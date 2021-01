Overname Tata Steel door Zweden van de baan vanwege duurzaamheid

De overname van de Nederlandse Hoogovens door het Zweedse SSAB gaat niet door. De Zweden hebben de onderhandelingen afgeblazen. "We kunnen Tata Steel IJmuiden niet in lijn brengen met onze duurzaamheidsdoelstellingen zoals we zouden willen", zegt de hoogste baas van SSAB, Martin Lindqvist.

In november werd bekend dat het Nederlandse onderdeel van Tata Steel, waaronder de staalfabriek in IJmuiden, zou worden afgesplitst van het Britse deel en dat er werd gesproken met het Zweedse SSAB over een mogelijke verkoop. Die gesprekken hebben geen akkoord opgeleverd.

"De synergievoordelen die we in een deal zagen, wegen niet op tegen de kosten en investeringen die we moeten doen", zegt Lindqvist van SSAB. Het bedrijf heeft volgens hem als doelstelling om op een duurzame manier staal te produceren.

De splitsing van het Nederlandse deel van Tata Steel van het andere deel gaat sowieso door. Het is onbekend of er nu wordt gezocht naar een nieuwe koper of dat het Indiase Tata Steel de eigenaar wil blijven.