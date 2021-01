Alleskunner Pidcock heeft 'star quality': kan hij Van der Poel verslaan?

Toen Tom Pidcock in 2019 met een straatlengte voorsprong over de finish kwam bij de Britse kampioenschappen veldrijden, vierde hij dat voorover liggend met zijn buik op het zadel: de superman-houding.

De kans dat Pidcock zondag ook op deze manier over de streep komt bij de WK veldrijden in Oostende is niet zo groot. Maar het is wel een typerend beeld van de 21-jarige, kleine Brit, die houdt van dit soort spielerei op de fiets. Een jaar geleden veroverde Pidcock al verrassend het zilver bij de WK in Dübendorf, voor alle Belgen en ruim achter de oppermachtige Mathieu van der Poel. Doorbraak Dit seizoen brak Pidcock definitief door op het hoogste niveau in het veld: bij de Superprestige in Gavere maakte hij voor Kerst veel indruk door in de modder weg te rijden bij zijn idool, Van der Poel. Naast Van der Poels eeuwige rivaal Wout van Aert was Pidcock de enige die de Nederlandse wereldkampioen dit seizoen wist te verslaan.

Op de finish in Gavere deed Pidcock geen trucje, maar sloeg hij zijn handen vol ongeloof voor zijn gezicht. "Ik ben vandaag volwassen geworden", zei hij in het interview na de race. Voor zijn Belgische coach Kurt Bogaerts was de overwinning in Gavere een mooie bevestiging: het kan dus wel. "Het biedt perspectief en geeft hoop. Hij heeft te maken met twee toptalenten, vooral Van der Poel is de laatste jaren bijna onklopbaar. Dan zie je toch een lichtpuntje aan het einde van de tunnel." "Die overwinning maakt duidelijk dat hij ambitieus mag zijn, op langere termijn vooral", vervolgt Bogaerts. "Er is natuurlijk een leeftijdsverschil. Bij Tom zit er nog ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat het een kwestie van tijd is dat hij echt met ze kan duelleren." Ineos en Tokio Hoewel Van der Poel en Pidcock qua voorkomen niet op elkaar lijken - de Brit valt met zijn 1.57 meter en 57 kilo op het eerste oog in de categorie 'klimgeiten' - zijn er toch veel overeenkomsten. Beiden combineren het veldrijden met een programma op de weg: Pidcock maakt na de WK de overstap naar de Britse topploeg Ineos, waar hij in ieder geval het klassieke openingsweekend en Strade Bianche gaat rijden. In het najaar hoopt hij zijn debuut te maken in een grote ronde: de Vuelta. En net als de vijf jaar oudere Van der Poel heeft Pidcock zijn zinnen gezet op de olympische mountainbiketitel in Tokio.

Bovendien spelen ze allebei in hun vrije tijd graag een spelletje Fortnite. Ze gamen zelfs weleens tegen elkaar, zo vertelt Pidcock op de website van zijn sponsor. "Hij is er enorm goed in", weet Bogaerts. Bogaerts werkt sinds 2018 nauw samen met Pidcock. De Brit verblijft tijdens het crossseizoen in een huis van zijn Belgische coach en werd "een beetje onderdeel van de familie", zoals hij het zelf noemt.

Bogaerts ziet het als zijn taak om ervoor te zorgen dat Pidcock de komende jaren vooral het plezier in het fietsen houdt en dat hij zich rustig kan ontwikkelen. Volgens de coach had de jonge Brit een paar jaar geleden al voor een grote ploeg kunnen tekenen, dankzij zijn goede resultaten bij de beloften. Prijzenkamer In zijn ouderlijk huis in Yorkshire heeft Pidcock een kamertje dat uitpuilt met prijzen, gewonnen in verschillende disciplines. Vorig jaar won hij de Giro d'Italia voor belofterenners en het jaar daarvoor was hij de beste in Parijs-Roubaix voor beloften. Ook veroverde hij bij de beloften al wereldtitels op de mountainbike en in het veldrijden. Bij de junioren werd Pidcock wereldkampioen tijdrijden.

In het Verenigd Koninkrijk - het land van Tourwinnaars Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Thomas - wordt Pidcock dan ook gezien als een van de grootste talenten die er rondfietst. "Hij heeft al drie keer op onze cover gestaan. Dat zegt misschien wel genoeg", vertelt Vern Pitt, journalist bij het Britse wielertijdschrift Cycling Weekly. "Hij heeft wel een soort star quality. Hij is absoluut ambitieus en heeft een glinstering in zijn ogen", zegt Pitt, die Pidcock al meerdere keren interviewde. Torenhoge ambities Die glinstering is ook te zien in de YouTube-documentaire die zijn ploeg Trinity Racing vorig jaar maakte over zijn eerste jaar bij de elite. "Ik wil de Tour de France, Parijs-Roubaix, het WK op de weg, het WK veldrijden en het WK mountainbike winnen", zegt Pidcock in de eerste scène met een ondeugende lach.

Ook bij de WK in Oostende zal Pidcock met grote ambities aan de start staan, maar volgens zijn coach is hij wel realistisch. Twintig procent kans "Een renner als Tom zal altijd starten om te winnen, maar er zijn andere specialisten op dit parcours zoals Van der Poel, Van Aert en ook Laurens Sweeck", zegt Bogaerts. Het WK-rondje in de Belgische kustplaats Oostende bestaat vooral uit zand, gras en een brug. De kleine, technisch vaardige Pidcock komt doorgaans beter uit de verf in crossen met veel modder en hoogteverschil. De kans dat de pas 21-jarige Brit zijn eerste regenboogtrui bij de grote mannen zondag al mag aantrekken, schat Bogaerts op twintig procent. "Ik denk niet dat hij de grote favoriet is, maar ik denk wel dat hij bij de beste drie renners hoort op dit moment. We hopen op topvijf, podium zou ideaal zijn. Maar bij Tom mag je een overwinning nooit uitsluiten."