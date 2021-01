Milan en Inter zijn terug: 'Niet langer verkeerde trainers en investeringen'

Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) - AFP

Het is een vertrouwd, maar tegelijkertijd opmerkelijk beeld aan kop van de Serie A: AC Milan en Internazionale staan op één en twee in de Italiaanse voetbalcompetitie. Vertrouwd, omdat de Milanese clubs van oudsher het Italiaanse voetbal domineren. Opmerkelijk, omdat het tien jaar geleden is dat Milan en Inter de bovenste twee plaatsen bezetten. Daarna verkeerden de roemruchte clubs uit Milaan in een jarenlange sportieve crisis. Hoe zijn ze er na een decennium vol ellende weer bovenop gekomen?

Stand Serie A - NOS

"Eigenlijk hadden beide clubs een jaar of tien geleden hetzelfde probleem: ze durfden geen afscheid te nemen van oude spelers en daar jongere voor in de plaats te zetten. Men zei: we gaan de spelers die ons kampioen hebben gemaakt en ons de Champions League hebben bezorgd, toch niet van de hand doen? Daarmee is het verval ingeluid." Aan het woord is Willem Haak, kenner van het Italiaanse voetbal en maker van de podcast 'Lo Stadio', waarin de Serie A wekelijks wordt belicht. Haak volgt de Milanese clubs sinds begin deze eeuw op de voet. In die periode wonnen Milan (2003, 2007) en Internazionale (2010) beide de Champions League, won Inter vijf keer op rij de landstitel (2005-2010), gevolgd door de 'Scudetto' van AC Milan in 2011. Die laatste prijs bleek het einde van een tijdperk.

Wesley Sneijder en Jose Mourinho vieren het winnen van de Champions League met Internazionale - Pro Shots

"Nadat Inter met trainer José Mourinho en uitblinker Wesley Sneijder in 2010 de 'treble' had gewonnen (landstitel, beker én Champions League), is het misgegaan. Waar ze hadden moeten doorselecteren, hielden ze vast aan te oude spelers. Daarop volgde een aaneenschakeling van slechte beslissingen", aldus Haak. "Ze stelden verkeerde trainers aan, die allemaal voor een revolutie wilden zorgen. Gian Piero Gasperini bijvoorbeeld, die het nu zo goed doet met Atalanta, werd al na vier wedstrijden ontslagen. Die wilde met die oude spelers doen wat hij nu bij Atalanta doet. Dat ging totaal niet." Daarnaast lukte het Inter niet meer om grote spelers te verleiden naar de club te komen. En de spelers die wel kwamen, mislukten. "Frank de Boer kreeg Gabriel Barbosa er bijvoorbeeld bij voor 30 miljoen. Dat was een miskoop. Ze investeerden in de verkeerde spelers, net als Milan trouwens." Suning redt Inter "Pas vanaf het moment dat het Chinese bedrijf Suning aan de macht kwam, ging het weer beter. Dat nam Inter over van de Indonesische zakenman Erick Thohir, die een paar jaar eerder was ingestapt. Suning had geld, bracht structuur en maakte beleid." In het seizoen 2017/2018 kwalificeerde Internazionale zich voor het eerst in zes jaar weer voor de Champions League. De vele miljoenen die dat opleverde, zorgden voor een ommekeer. Ineens was Inter weer interessant en lukte het om spelers als Romelu Lukaku en Christian Eriksen aan te trekken.

De eindklasseringen van AC Milan en Internazionale de afgelopen tien jaar - NOS / ANP

Het verhaal van AC Milan lijkt veel op dat van de rivaal. Alleen had Milan iets langer nodig om een vernieuwende koers in te zetten. Haak: "President Silvio Berlusconi wilde op den duur niet meer investeren." "Er kwamen geen sterren meer naar Milan en ook voetballers uit de laag daaronder bleken niet warm te lopen voor een overgang. Daardoor raakte de club gigantisch snel in verval." Dieptepunt voor het Milanese voetbal was het seizoen 2014/2015, waarin AC Milan als tiende eindigde en Inter als achtste. "Milan wisselde twee keer van eigenaar, dat zorgde voor onrust. Slecht bestuur, slechte trainers, matige spelers..." Jonge talenten en Zlatan Ibrahimovic "In 2018 kwam er een Amerikaanse investeerder en stelde de club Ivan Gazidis (ex-Arsenal) aan als algemeen directeur. Dat bracht structuur terug bij Milan. Er werd slimmer geïnvesteerd in jonge spelers en dat zorgde voor betere prestaties." Zo kozen onder anderen Sandro Tonali (20), Ismaël Bennacer (23), Rafael Leão (21), Franck Kessié (24) en Theo Hernández (23) voor het rood-zwart van Milan. De wederopstanding kan daarnaast niet los worden gezien van de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku tijdens de bekerontmoeting deze week - Pro Shots