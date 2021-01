Peilingwijzer: kiezer rekent Rutte niet af op toeslagenaffaire en val kabinet

Louwerse: "Dit betekent niet dat geen enkele kiezer afhaakt bij de VVD. Maar omdat sommigen ook de andere kant op bewegen, zijn er onder de streep geen zichtbare gevolgen voor Rutte, die in coronatijd een van de meest gewaardeerde politici is."

Twee weken na de val van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire is er geen enkel effect te zien in de Peilingwijzer. De VVD van premier Rutte blijft verreweg de grootste op 41 tot 45 Tweede Kamerzetels. Ook de invoering van de avondklok lijkt daar niets aan te veranderen.

De vier coalitiepartijen halen een kleine twee maanden voor de verkiezingen bij elkaar nog altijd een duidelijke meerderheid. Dat is in lijn met de waardering voor het kabinet, die in de verschillende peilingen hoog blijft. Weliswaar verliezen CDA en D66 in de Peilingwijzer zetels ten opzichte van vier jaar geleden, maar daar staat winst voor VVD en ChristenUnie tegenover. De laatste partij komt uit op 5 tot 7 zetels.

De Partij voor de Dieren staat op 4 tot 6 zetels. Gevolgd door Forum voor Democratie en de SGP met 2 tot 4 en 50Plus op 1 tot 3. Terwijl Denk en de FvD-afsplitsing JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga op 0 tot 2 zetels lijken uit te komen.