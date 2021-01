Kuipers pleit opnieuw voor sneller vaccineren • GGD's stoppen met softwaresysteem

Het team van de Wereldgezondheidsorganisatie dat in de Chinese stad Wuhan onderzoek doet naar de oorsprong van het coronavirus, heeft voor het eerst een ontmoeting gehad met Chinese wetenschappers. Dat meldt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC op Twitter, die onderdeel is van de groep. Volgens haar was het een facemask-to-facemask-ontmoeting.

De onderzoeksgroep kwam twee weken geleden aan in Wuhan, waar het virus eind 2019 opdook. De quarantaineperiode was gisteren voorbij, waardoor de onderzoekers in Wuhan onderzoek kunnen doen naar het virus. Ze gaan de komende twee weken onder meer naar de vismarkt van Huanan, die gelinkt wordt aan de eerste besmettingsgevallen. Ook staat een bezoek aan het Wuhan Institute of Virology en aan ziekenhuizen op het programma.

De WHO zei eerder dat er "geen garanties zijn" voor antwoorden. Ook is het maar de vraag of onderzoekers zonder tegenwerking hun gang kunnen gaan.