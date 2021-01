'Geef ME'ers voorrang bij vaccin' • Frankrijk scherpt coronaregels aan

In de eerste zes dagen van de avondklok zijn in het hele land 11.582 boetes uitgedeeld aan mensen die zonder geldige reden op straat waren. Dat zegt korpschef Henk van Essen tegen persbureau ANP.

In het weekend werden 5959 bekeuringen uitgeschreven, in de dagen daarna werden tot en met vanochtend vroeg nog eens 5623 mensen beboet.

"Dat we de avondklok strikt handhaven zie je terug in de bekeuringen", zegt Van Essen tegen het ANP. "We zijn strikt in de naleving, met een warm hart. Als de dienst van een IC-medewerker in het ziekenhuis uitgelopen is, dan knijpen we een oogje toe."

De korpschef ging ook in op de rellen rond de avondklok. Hij spreekt van een "ongekend intensieve week". De afgelopen drie avonden zijn volgens hem beheersbaar verlopen. "We zitten erbovenop en zijn met veel politiemensen op straat, blauwverven noem ik dat in jargon. Wat ook helpt is de maatschappelijke verontwaardiging, je bent bijna een paria als je deelneemt aan rellen."

Wel is volgens Van Essen het 'toetsenbordactivisme' nog veelvuldig aanwezig. "We monitoren de sociale media. Als we zien dat mensen opruien tot rellen, worden ze meteen aangehouden. Dat leidt tot zware straffen. De mensen die dat doen zijn heel vaak jongeren. Wie gaat rellen of daartoe oproept, komt daar niet mee weg."

