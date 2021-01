Contract EU en AstraZeneca vandaag openbaar • 85- tot 89-jarigen uitgenodigd voor prik

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid belooft in het AD dat de prikachterstanden in Nederland binnen een maand zijn ingelopen. De komende twee à drie weken worden er meer vaccins gezet dan dat er worden geleverd, zegt hij in de krant. "Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn."

Nederland is in Europa op dit moment een van de slechtst presterende landen als het gaat om het aantal inentingen. Ongeveer een procent van de Nederlanders heeft minstens één inenting gehad. Alleen Bulgarije scoort slechter, meldt Our World in Data. Sneller prikken betekent wel dat Nederland snel door zijn voorraden heen raakt. Volgens de minister zal de voorraad vaccins eind februari zo klein zijn, "dat je ternauwernood kunt prikken wat er de week daarna in de agenda staat".

De Jonge zegt tegen het AD ook: "Ik snap dat iedereen momenteel over mijn schouder op de vingers kijkt. Ik baal natuurlijk ook dat we op dit moment onderaan staan in de staatjes. Een deel van de verklaring zit 'm in de wat trage start en een ander deel in een voorzichtiger voorraadbeheer dan andere landen. We zagen wekelijks aanpassingen in de leveringen, vandaar de aanvankelijke terughoudendheid."

Het is volgens de minister geen optie om 24 uur per dag te gaan prikken met de huidige voorraad. "Dan sta je daarna twee weken stil". Volgens hem bepaalt de levering van het aantal vaccins het tempo van de vaccinatie. "Mijn zorg zit eerder bij de iets langere termijn: nemen we niet te veel risico? Ik snap dat mensen daar nu nog anders over denken, maar we moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg op voorraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Dat is telkens een moeilijke afweging om te maken."