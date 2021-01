'Grootste ingreep ooit' tegen moderne slavernij in Brazilië: 140 mensen bevrijd

De Braziliaanse overheid heeft 140 slachtoffers van moderne slavernij bevrijd bij een aantal gecoördineerde acties door het hele land. Onder de slachtoffers zijn veel sinaasappelplukkers. Ook fabrieksmedewerkers en huishoudsters werden bevrijd.

Aan 'Operation Rescue' namen meer dan 500 overheidsfunctionarissen deel. De operatie bestond uit 64 gelijktijdige bevrijdingsacties, waarmee het de grootste ingreep ooit is tegen moderne slavernij in Brazilië, zegt de overheid.

"Het profiel van de mensen die gered zijn, is heel gevarieerd", zegt Romulo Machado e Silva van de Braziliaanse arbeidsinspectie. Onder hen waren ouderen, tieners, inheemse inwoners en mensen met een beperking. Een vrouw die gevonden werd in Rio de Janeiro werkte al veertig jaar gedwongen als huishoudster.

Anti-slavernijwerkgroep

In 2019 werden in Brazilië 942 mensen gered van moderne slavernij. Sinds 1995, toen het land een anti-slavernijwerkgroep oprichtte, zijn al meer dan 55.000 mensen uit dergelijke omstandigheden bevrijd.

De Braziliaanse overheid definieert moderne slavernij als gedwongen arbeid. Daaronder vallen ook schuldslavernij, vernederende arbeidsomstandigheden, onveilig lange werktijden en werk dat de menselijke waardigheid aantast.

Terugkerend probleem

Correspondent Marc Bessems zegt dat moderne slavernij een terugkerend probleem is in Brazilië. Volgens hem zijn het vaak mannen, die op het veld ergens op het platteland werken. "Dan worden ze bijvoorbeeld ingezet om suikerriet te oogsten, om op de koeien te passen of soms ook om in de mijnen te werken." Dat gebeurt volgens hem vaak in de "wetteloze gebieden, waar de staat afwezig is en waar mensen met macht de dienst uitmaken".

Ook migranten zijn soms slachtoffer, zegt Bessems. "Het kost een zak met geld om hier te komen, dat geld wordt dan voorgeschoten en ze moeten een tijd lang zonder rechten werken om het terug te verdienen. Hier in Brazilië gaat het vaak om mensen uit Bolivia, een arm buurland van Brazilië, die in duistere naaiateliers in São Paulo werken onder vreselijke omstandigheden."

Eind vorig jaar kwam ook een verhaal naar buiten over een vrouw, Madalena Gordiano, die bijna veertig jaar lang door een familie werd gebruikt als schoonmaker. "Ze woonde daar in een klein hokje, had geen ventilatie en moest alles doen", zegt Bessems. "Op een gegeven moment is zij ook overgedragen aan de zoon. Die man is opgepakt. Ze werd niet alleen gehouden voor gratis huishouding, maar ook uitgehuwelijkt."