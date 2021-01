Oversterfte in 2020 een stuk hoger dan verwacht

Vorig jaar zijn bijna 169.000 mensen overleden, ruim 15.000 mensen meer dan verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, was de sterfte hoog. Maar, meldt het CBS, ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de coronapandemie stierven meer mensen dan verwacht.

De oversterfte ligt een stuk hoger dan in andere jaren. Het gebeurt vaker dat er een jaar is met oversterfte, zoals in 2015 en 2018 door een griepepidemie aan het begin van het jaar. In 2015 overleden zo'n 5400 mensen meer dan verwacht, in 2018 ging het om 2500 meer sterfgevallen dan verwacht.

In het oosten van de provincie Noord-Brabant lag de oversterfte het hoogst. Dat gebied werd als eerste in Nederland hard geraakt door het coronavirus. Ook in Limburg, Flevoland, de omgeving Rotterdam en de gebieden Gelderland-Zuid en Zaanstreek/Waterland was de oversterfte hoger dan in de rest van het land. In de provincies Friesland en Groningen was de sterfte ongeveer gelijk met de verwachting.

Volgens het CBS was de sterfte onder mannen bijna 12 procent hoger dan verwacht, onder vrouwen was het ruim 8 procent hoger. In de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar stierven 12 procent meer mensen, bij de 80-plussers tien procent meer mensen dan verwacht en bij de mensen jonger dan 65 overleden 4 procent meer mensen dan verwacht.