Jan-Willem Start Op (NPO Radio 2) wint Gouden Radioring, Qmusic beste zender

Het radioprogramma Jan-Willem Start Op heeft de Gouden RadioRing 2020 gewonnen, de jaarlijkse publieksprijs voor beste radioprogramma. De ochtendshow van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte op NPO Radio 2 kreeg van het publiek de meeste stemmen en liet daarmee Kinkstart, The Boom Room, Arbeidsvitaminen en Mattie & Marieke achter zich.

De twee dj's kregen de prijs uit handen van het zangduo Suzan & Freek tijdens het Gouden RadioRing Gala in Hilversum. "Ik sta helemaal te shaken. Dit is fantastisch", zei presentator Roodbeen in de show. "Mijn droom is altijd een ochtendshow maken, dat is gelukt. En dit is zo'n fantastische bekroning. Ik kan het met geen woorden beschrijven."

Hij richtte zich ook tot jongeren. "Jongens en meiden, dit is een moeilijke tijd. Maar als je ergens van droomt: hou vol. Het is ons ook gelukt, en dan kan jij het ook." Ook Kijk in de Vegte sprak lovende woorden. "Wat een eer dit. Het is echt ongelofelijk. Het is fantastisch." Vorig jaar won het programma Veronica Inside van Radio Veronica.

Andere winnaars

In de andere categorieën domineerde de commerciële zender Qmusic. Presentatrice Marieke Elsinga won voor het derde jaar op rij de Zilveren RadioSter Vrouw, medepresentator Mattie Valk won voor het eerst de Zilveren RadioSter Man. Qmusic werd bovendien voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste radiozender van Nederland, en liet daarmee NPO FunX en Kink achter zich.

De prijs voor beste podcast, de Gouden Podcast, ging naar Man man man, de podcast, waarin Bas Louissen, Chris Bergström en Domien Verschuuren uitzoeken hoe mannelijk ze nou eigenlijk zijn. NPO 3FM-presentatrice Sophie Hijlkema kreeg de Marconi Award voor Aanstormend Talent. De Oeuvre Award is dit jaar voor Daniël Dekker, presentator bij NPO Radio 5.

Vanwege de coronamaatregelen was er bij de uitreiking van de prijzen in Theater Gooiland in Hilversum geen publiek aanwezig, maar waren enkel presentator Rob Janssen (3FM), de genomineerden en de prijzenuitreikers in de zaal.

Op het gala werd ook de Gouden Blooper uitgereikt. Die was voor presentator Gert-Jan Meijer van de lokale omroep LOS in Den Helder. Hij is bekend van dit fragment: