Liverpool scoort na 482 minuten eindelijk weer eens en wint prompt van Spurs

De openingstreffer van Roberto Firmino, op slag van rust, was een goal waarnaar in Liverpool reikhalzend was uitgekeken. De laatste keer dat de 'Reds' het net hadden gevonden in de Premier League, was op 27 december, tegen West Bromwich Albion. Een maand geleden.

Eindelijk, na dik een maand, twee nederlagen, drie gelijke spelen en een karrenvracht aan doelpogingen, heeft Liverpool weer eens - dikverdiend - gewonnen in de Premier League. Op White Hart Lane was de ploeg van trainer Jürgen Klopp te sterk voor Tottenham Hotspur: 1-3.

En als je niet scoort is het moeilijk winnen, dus de laatste zege van Liverpool was al even geleden. Op 19 december werd Crystal Palace met 7-0 verslagen, daarna volgden vijf competitiewedstrijden zonder overwinning.

In de FA Cup won Liverpool al wel, van Aston Villa. Maar dat was tegen een jeugdteam van de 'Villans', aangezien de gehele eerste selectie in coronaquarantaine zat. En een ronde later maakte Manchester United, uitgerekend United, alsnog een einde aan het bekeravontuur van Gini Wijnaldum en consorten.

2021 was, kortom, nog niet het jaar van Liverpool en het treffen met Tottenham Hotspur leek aanvankelijk geen uitzondering op de trend te worden. Al in de derde minuut opende Son Heung-min de score namens de Londenaren, maar de Zuid-Koreaan had in aanloop naar zijn goal nipt buitenspel gestaan, waardoor de treffer geannuleerd werd.