Napoli heeft aan één helft genoeg tegen Spezia en treft Atalanta in Coppa Italia

Napoli heeft zich als vierde en laatste ploeg geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso had in de kwartfinales weinig moeite met Spezia: 4-2.

Vorige week knikkerde Spezia nog AS Roma na een knotsgekke wedstrijd uit in het Italiaanse bekertoernooi, maar tegen Napoli was de club van bankzitter Jeroen Zoet na één helft eigenlijk al kansloos. De ruststand in het Stadio Diego Armando Maradona was 4-0.

In de vijfde minuut scoorde Kalidou Koulibaly fraai met een hakje, in de twintigste minuut volleyde Hirving Lozano de bal hard in het dak van het doel voor de 2-0.