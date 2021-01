Ajax voorkomt in slotfase gezichtsverlies tegen Willem II

Ajax heeft met pijn en moeite laagvlieger Willem II aan de kant geschoven. Lange tijd stond het 1-1, maar invallers Brian Brobbey en Dusan Tadic voorkwamen gezichtsverlies: 3-1.

Tadic kreeg aanvankelijk rust van trainer Erik ten Hag, die basisplaatsen had ingeruimd voor Jurriën Timber, Edson Alvarez en Quincy Promes. Laatstgenoemde staat nog altijd in de belangstelling van Spartak Moskou.

De eerste kans in de matige eerste helft was voor Ajax. Antony zag zijn inzet voorlangs gaan. De 1-0 leek er na bijna een halfuur te komen, maar het schot van Daley Blind belandde via het been van Sebastién Haller op de onderkant van de lat.

Antony, Noussair Mazraoui en Davy Klaassen stichtten eveneens gevaar. Aan de andere kant moest André Onana redding brengen op een poging van Che Nunnely.

Halve omhaal

Met Tadic in de ploeg voor Promes startte Ajax prima aan het tweede bedrijf. Een corner van de Serviër kwam via een aantal schijven terecht bij Klaassen. De tot dan toe onzichtbare middenvelder sloeg toe met een halve omhaal.

Willem II, dat eerder deze week trainer Adrie Koster de laan uitstuurde, toonde veerkracht. Na een prachtige aanval door het hart van de Amsterdamse defensie rondde Evangelos Pavlidis af.